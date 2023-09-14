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Путін боїться, що зміцнення відносин Росії та КНДР порушить схеми обходу санкцій, - ISW

Четвер 14 вересня 2023 04:03
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Путін боїться, що зміцнення відносин Росії та КНДР порушить схеми обходу санкцій, - ISW Фото: Володимир Путін та Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, боїться, що зміцнення відносин із Північною Кореєю можуть поставити під загрозу існуючі схеми ухилення РФ від санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Путін зустрівся із північнокорейським диктатором Кім Чен Ыном на космодромі "Східний" в Амурській області РФ 14 вересня. Він назвав зустріч "продуктивною" і повідомив, що вони з Кімом провели "відвертий обмін думками щодо ситуації в регіоні та про двосторонні відносини".

Путін також заявив, що Росія продовжує дотримуватися обмежень на військово-технічну співпрацю. Північною Кореєю, але зазначив, що у "рамках нинішніх правил є додаткові можливості".

Путін, ймовірно, намагається нейтрально зобразити свою зустріч із Кімом, щоб збалансувати інтерес Росії у придбанні північнокорейських артилерійських боєприпасів із побоюваннями щодо ризику запровадження вторинних міжнародних санкцій проти РФ через потенційну торгівлю з Північною Кореєю.

Ключові висновки ISW:

  • ЗСУ 13 вересня завдали ракетних ударів по окупованому Севастополю в Криму, пошкодивши російський десантний корабель, підводний човен та портову інфраструктуру.
  • Українські війська просунулися у Запорізькій області та, як повідомляється, у районі Бахмута Донецької області.
  • У ніч із 12 на 13 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотників "Шахед-131/136" по Сумській та Одеській областях.
  • Міністерство оборони Росії тимчасово призупинило ротацію сил ПВК "Вагнера" у Сирії.
  • Російські війська провели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, а також під Бахмутом, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Нагадаємо, вчора, 13 вересня, відбулася зустріч між диктаторами КНДР та Росії – Кім Чен Ыном та Володимиром Путіним.

Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Кім Чен Ин Російська Федерація КНДР
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