Путін боїться, що зміцнення відносин Росії та КНДР порушить схеми обходу санкцій, - ISW
Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, боїться, що зміцнення відносин із Північною Кореєю можуть поставити під загрозу існуючі схеми ухилення РФ від санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Путін зустрівся із північнокорейським диктатором Кім Чен Ыном на космодромі "Східний" в Амурській області РФ 14 вересня. Він назвав зустріч "продуктивною" і повідомив, що вони з Кімом провели "відвертий обмін думками щодо ситуації в регіоні та про двосторонні відносини".
Путін також заявив, що Росія продовжує дотримуватися обмежень на військово-технічну співпрацю. Північною Кореєю, але зазначив, що у "рамках нинішніх правил є додаткові можливості".
Путін, ймовірно, намагається нейтрально зобразити свою зустріч із Кімом, щоб збалансувати інтерес Росії у придбанні північнокорейських артилерійських боєприпасів із побоюваннями щодо ризику запровадження вторинних міжнародних санкцій проти РФ через потенційну торгівлю з Північною Кореєю.
Ключові висновки ISW:
- ЗСУ 13 вересня завдали ракетних ударів по окупованому Севастополю в Криму, пошкодивши російський десантний корабель, підводний човен та портову інфраструктуру.
- Українські війська просунулися у Запорізькій області та, як повідомляється, у районі Бахмута Донецької області.
- У ніч із 12 на 13 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотників "Шахед-131/136" по Сумській та Одеській областях.
- Міністерство оборони Росії тимчасово призупинило ротацію сил ПВК "Вагнера" у Сирії.
- Російські війська провели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, а також під Бахмутом, але не досягли якихось підтверджених успіхів.
Нагадаємо, вчора, 13 вересня, відбулася зустріч між диктаторами КНДР та Росії – Кім Чен Ыном та Володимиром Путіним.
Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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