Путин боится, что укрепление отношений России и КНДР нарушит схемы обхода санкций, - ISW
Президент России Владимир Путин, вероятно, боится, что укрепление отношений с Северной Кореей могут поставить под угрозу существующие схемы уклонения РФ от санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Путин встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" в Амурской области РФ 14 сентября. Он назвал встречу "продуктивной" и сообщил, что они с Кимом провели "откровенный обмен мнениями о ситуации в регионе и о двусторонних отношениях".
Путин также заявил, что Россия продолжает соблюдать ограничения на военно-техническое сотрудничество. Северной Кореей, но отметил, что в "рамках нынешних правил есть дополнительные возможности".
Путин, вероятно, пытается нейтрально изобразить свою встречу с Кимом, чтобы сбалансировать интерес России в приобретении северокорейских артиллерийских боеприпасов с опасениями по поводу риска введения вторичных международных санкций против РФ из-за потенциальной торговли с Северной Кореей.
Ключевые выводы ISW:
- ВСУ 13 сентября нанесли ракетные удары по оккупированному Севастополю в Крыму, повредив российский десантный корабль, подводную лодку и портовую инфраструктуру.
- Украинские войска продвинулись в Запорожской области и, как сообщается, в районе Бахмута Донецкой области.
- В ночь с 12 на 13 сентября российские войска нанесли серию ударов беспилотников "Шахед-131/136" по Сумской и Одесской областям.
- Министерство обороны России временно приостановило ротацию сил ЧВК "Вагнера" в Сирии.
- Российские войска провели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, а также под Бахмутом, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.
Напомним, вчера, 13 сентября, прошла встреча между диктаторами КНДР и России – Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным.
Детальнее о том, что происходило во время встречи Путина и Кима, можно узнать в материале РБК-Украина.
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