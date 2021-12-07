Путин и Байден сегодня проведут переговоры: что известно

Когда состоится разговор

Российско-американские переговоры состоятся 7 декабря 2021 года в 17:00 (по Киеву). Путин и Байден будут говорить в формате видеоконференции.

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Украина,

"продвижение НАТО к границам РФ,

инициатива президента России о гарантиях безопасности.

Ожидания Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина рассказал, что ожидают прояснения глобальной картины.

"Обе стороны вполне ясно дали понять, с чем выходят на эти переговоры. Но что конкретно может перейти из возможного в практическое измерение - можно будет сказать только по итогам переговоров", - отметил Подоляк.

Кроме того, Зеленский с госсекретарем США Энтони Блинкеном договорились, что Байден после разговора с Путиным поговорит с президентом Украины.

Ожидания России

В Кремле не ждут прорывов от переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. На данный момент отношения между странами не позволяют на это рассчитывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США могут ввести санкции против России

ЕС и США рассматривают санкции в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций на случай, если Россия нападет на Украину. Среди вариантов, к которым чиновники склоняются в наибольшей степени, - возможность обмена Россией рублей на доллары, евро и фунты.

Сенаторы США призывают Байдена быть четким и сильным в разговоре с Путиным. Член Комитета по иностранным делам, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что Украина "может стать новым Афганистаном" для России, если Москва пойдет дальше в своих действиях.