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Путешествия за границу в период праздников: украинцам дали рекомендации

Автор: Иванна Шовкун

По данным украинской погранслужбы, ежегодно в канун новогодних и рождественских праздников увеличивается количество путешественников. Потому украинцам, которые хотят выехать на праздники за границу, дали советы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины - Западная граница в Facebook.

Отмечают, что Госпогранслужба готова обеспечить ритмический пропуск граждан, которые будут пересекать границу в праздничные и предпраздничные дни. Для сокращения времени прохождения контрольных процедур, в случае возможного увеличения пассажиротранспортного потока, будут усиленно работать дополнительные пограничные наряды. Они будут проверять паспортные документы и осматривать транспортные средства.

При планировании поездок рекомендуют использовать информацию из официальных источников:

Напомним, туристам рассказали, что нужно для зимнего похода в горы.

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Государственная пограничная служба