Через тиск на КМДА силовики хотіли отримати базу БТІ, - екс-заступник голови СБУ

Під час чергового "наїзду" правоохоронців на київську міську владу прокуратура намагалася отримати доступ до унікального архіву технічної документації про нерухоме майно Києва. Цей архів цікавить не лише тих, хто прагне заробити на цій інформації, але й спецслужби недружніх Україні держав.

За його словами, ці факти з’ясували юристи ЮК "Аd Rem Lex", які продовжують моніторити діяльність силовиків та аналізувати причини їхньої гіпертрофованої уваги до столичної влади. Зокрема, аналізувалося повідомлення СБУ про начебто причетність посадовців КМДА до "розкрадання 12 млн грн, призначених на цифрову трансформацію".

"В цій історії найцікавіше - клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва про проведення обшуку в приміщенні БТІ м. Києва. Серед іншого прокурор просив суд надати дозвіл на отримання "доступу до серверного обладнання, на якому розміщено автоматизовану базу даних інвентаризаційних справ КП ММР "КМ БТІ". Ця інформація безпосередньо пов’язана з реалізацією права власності на об’єкти нерухомості, функціонуванням міської інфраструктури, діяльністю режимних об’єктів. Для багатьох така інформація є вельми цікавою і цінною. І не лише у комерційному плані. Зокрема, детальні технічні параметри будівель органів державної влади та інших режимних об’єктів можуть становити інтерес для спецслужб недружніх Україні держав", - зазначив Трепак.

За його словами, йдеться про унікальну для України програму - електронний архів технічної документації, в тому числі на будівлі офісу президента, Кабінету міністрів, СБУ, МВС, Міноборони, ГЦ розвідки МО та інші режимні об’єкти. А також на об’єкти культурної спадщини, житлові багатоповерхівки та приватні будинки.

"Доступ до бази даних відкриває величезні можливості для здійснення оборудок з об’єктами нерухомості: відчуження, заволодінням ними, зміни форми власності тощо. Прокурор одним махом хотів отримати доступ до усієї цієї інформації. Питається навіщо? Чи обумовлювалось його прагнення потребами розслідування? І що прокурор планував робити з цією інформацією? В які руки вона могла попасти?" - задається питаннями Трепак.

Він зазначив, що суд відмовив у наданні доступу, вказавши в ухвалі на безпідставність таких дій. Однак відмова суду не зупинила слідство - під час обшуку слідчими все-таки було вилучено серверне обладнання БТІ, яке було передане на зберігання працівнику КП КМР "КМ БТІ", зауважує ексзаступник голови СБУ.

"У вилученні електронної інформаційної системи БТІ, не зазначеної в ухвалі суду про проведення обшуку, вбачається порушення органом досудового розслідування закону та зловживання його процесуальними правами. Така діяльність правоохоронних органів дає все більше підстав для сумнівів в неупередженості організованого "силового походу" на Київ, збільшуючи кількість питань до них з точки зору закону", - підкреслює Віктор Трепак.

Також юристи "Ad Rem Lex" з’ясували, що у справі фігурують лише службові особи БТІ та приватного підприємства "Лабораторія інформаційних технологій", а про "посадовців КМДА" навіть згадки немає. А "розкрадання 12 млн" - лише припущення, а не доведений факт.