Путь к успеху: главные кинофильмы в карьере Станислава Говорухина

Станислав Говорухин ушел из жизни в четверг, 14 июня. Режиссер умер после продолжительной тяжелой болезни

Станислав Говорухин - известный советский и российский актер, режиссер, сценарист и общественный деятель. Наибольшую славу ему принесли его режиссерские работы, полюбившиеся миллионам.

STYLER предлагает вспомнить творческий путь артиста, его главные кинофильмы в карьере и интересные факты из биографии.

Фото: Станислав Говорухин в молодости (govoruhin.ru)

Родился Станислав Говорухин 29 марта 1936 года в городе Березники Пермской области. Воспитывала его мама в одиночку, но об отце никогда не рассказывала.

В одном из интервью Станислав признался, что как-то бабушка сказала, что отец бросил семью, а потом спился. Матери приходилось тяжело работать, чтобы обеспечить детей всем необходимым. Его мама рано ушла из жизни, в 52 года. После смерти матери Говорухин вместе с сестрой рискнули сделать запрос об отце в КГБ и узнали, что Сергея Георгиевича репрессировали. В ссылке он то ли умер, то ли бывшего донского казака расстреляли.

Известно, что в 1958 году Говорухин окончил геологический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина, в 1966 году - режиссерский факультет ВГИК (ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова). После окончания вуза он работал на Одесской киностудии, где вместе с однокурсником Борисом Дуровым снял свой первый фильм "Вертикаль" (1967), в котором одну из ролей исполнил Владимир Высоцкий и прозвучали его песни.

Картина "Вертикаль" принесла успех и Говорухину, и Высоцкому. после премьеры творчество знаменитого музыканта стало так популярно, что пластинки с его записями появились почти у каждой советской семьи.

Фото: Станислав Говорухин (kremlin.ru)

"Место встречи изменить нельзя" - одна из главных картин в карьере режиссера. Телефильм вышел в 1979 году с Владимиром Высоцким и Владимиром Конкиным в главных ролях. Сериал стал настоящей сенсацией: захватывающий детективный сюжет ушел на второй план, уступив место конфликту железных характеров Жеглова и Шарапова. Эта работа принесла всесоюзную славу Станиславу Говорухину.

Видео: фрагмент из фильма "Место встречи изменить нельзя" (YouTube/YurchenkoElena)

Отдельно стоит упомянуть о вышедшей в 1979 году картине "Пираты XX века", режиссером которой был Борис Дуров, а Говорухин выступил как автор сценария. Фильм, главные роли в котором исполнили Николай Еременко-младший, Петр Вельяминов, Талгат Нигматулин, критики назвали первым советским боевиком, в 1980 году картина стала лидером проката (около 90 млн зрителей).

Также на Одесской киностудии Говорухин снял знаменитые картины "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" (1972), "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981), "В поисках капитана Гранта" (1985). По словам режиссера, приступить к их созданию его заставило равнодушное отношение детей к чтению. Выросший на мировой классике детской литературы Говорухин считал настоящей катастрофой подобные пробелы в образовании молодого поколения и изо всех сил старался их ликвидировать.

Фото: Станислав Говорухин (er.ru)

В 1987 году Говорухин представил на суд зрителей двухсерийную экранизацию романа Агаты Кристи "Десять негритят" с Владимиром Зельдиным и Александром Кайдановским в главных ролях.

В некоторых картинах Говорухин выступил и как актер. Так, одна из его самых ярких ролей - криминальный авторитет Крымов, любовник героини Татьяны Друбич в фильме "Асса". Роль не была дебютной – за плечами Говорухина уже значилось участие в фильмах "Среди серых камней" и "Возвращение Баттерфляй", однако "Асса" стала своего рода феноменом. Также Говорухина можно увидеть и в его фильме "Благословите женщину" с юной Светланой Ходченковой.

Кадры их кинофильмов

Как рассказывал сам режиссер, с началом перестройки в 1985 году он перестал "активно работать в кино и включился в политику". В 1987 году он перешел на киностудию "Мосфильм", где в 1990 году снял документальный фильм "Так жить нельзя", удостоенный кинопремии "Ника". Картина стала началом публицистической кинотрилогии о России: в 1992 году вышла вторая часть "Россия, которую мы потеряли", спустя еще год - "Великая криминальная революция". В 1992 гроду вышел фильм-интервью с Александром Солженицыным.

Фото: Станислав Говорухин (twitter.com/channelone_rus)

С 1993 года по 2018 год Станислав Говорухин являлся депутатом Госдумы.

Напомним также о культовом фильме 1999 года "Ворошиловский стрелок". Драму многие критики называют шедевром в карьере Станислава Говорухина.

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