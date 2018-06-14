Называл "фашистами" и смеялся с Голодомора: скандальные высказывания Говорухина об Украине

82-летнего режиссера не стало в четверг, 14 июня

Станислав Говорухин умер. 14 июня советский и российский актер, режиссер, политический и общественный деятель скончался в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни.

Сердце 82-летнего режиссера остановилось в 10:37.

Styler решил вспомнить о том, что говорил поддерживающий кровавую политику Путина режиссер.

Станислав Говорухин (фото: twitter.com/tvrain)

Что говорил Станислав Говорухин об Украине

Именно Говорухин, который с 2005 года являлся членом партии "Единая Россия", 11 марта 2014 года в числе первых российских "деятелей культуры" подписал открытое обращение в поддержку кровавой политики президента Владимира Путина в Украине. Чуть позже режиссер разъяснил журналистам свою позицию.

"Двадцать лет я жил и работал в Одессе, на Одесской киностудии, и хорошо знаю, что такое украинский национализм. На себе неоднократно испытывал", - сказал Говорухин.

В ответ на это абсурдное высказывание одесские активисты установили на местной киностудии памятную доску, на которой Станислав Говорухин представлен в виде скорпиона с головой человека и трубкой. На доске написана фраза, озвученная "жертвой националистов", и перечислены киноленты, снятые Говорухиным в Одессе с 1967 по 1987 годы: "Вертикаль", "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо", "Место встречи изменить нельзя" и другие.

В сентябре 2014-го Говорухин в интервью газете "Аргументы и факты" высказал свой пессимистичный взгляд на отношения между Украиной и Россией, назвав одесситов "трусливым народом".

"Как гражданин, я понимаю: мы поссорились с Украиной на всю жизнь… Такую кровь не смоешь. Может, через сто лет и помиримся, если Земля еще будет существовать. Но на отрезок моей оставшейся жизни я прекрасно понимаю, что уже не поеду ни в Киев, ни в Харьков… А Одесса… Я с брезгливостью отношусь к городу. К горожанам, которые позволили сделать с собой такое. В Одессе же миллион с лишним жителей! Трусливый народ - одесситы. Я их хорошо знаю… Такое невозможно было бы в Севастополе - там каждый бы взял тесак, топор, ружье. Есть народы, которые не запугаешь. Чеченцы. Или керченцы. Мужественные, сильные. И вся история их такова. А одесситы заткнулись, испугались и сидят… И постепенно меняют свои взгляды. Зомбируются понемногу и тоже рассказывают про москалей, которые воюют с Украиной", - сказал он.

Когда Говорухину из-за его антиукраинской позиции запретили въезд в нашу страну, режиссер прокомментировал это так: "Я, во-первых, не собирался, а во-вторых - давно уже эта история длится".

"Ну, на здоровье! Ничего страшного здесь нет. Меня никак это не трогает. Я и оспаривать не собираюсь, что тут говорить", - сказал режиссер-"украинофоб".

Станислав Говорухин (фото: facebook.com/MosfilmOfficial)

В том же 2014 году в Таллинне пьяные Говорухин, который работал в Эстонии над новым фильмом "Конец прекрасной эпохи", и актер Федр Добронравов избили украинцев за замечание. Будучи в пьяном виде, российский кинематографист и его коллеги напали и избили прямо на улице гражданку Украины Валентину Бардакову и ее мужа Геннадия.

Бардакова узнала Говорухина, когда тот в компании коллег отдыхал на одной из летних площадок. Она решила поинтересоваться у кинематографиста, зачем он подписал печально известное письмо в адрес Путина в поддержку оккупации Крыма и разжигания войны на Донбассе.

В результате сначала завязалась словесная перепалка, в ходе которой россияне начали кричать: "фашисты", "бандеровцы", "как вы смеете приставать к гению?" и "Крым всегда был русским". А потом пьяный Добронравов набросился на мужа Валентины. На помощь ему бросились и остальные "культурные деятели" РФ. Завязалась драка. Геннадия пьяные россияне повалили на землю и стали избивать ногами, а его жене, которая бросилась на защиту мужа, поставили несколько синяков и сломали палец на руке.

Бардакова позже рассказала, что российские кинематографисты в дискуссии перед избиением рассказывали им, что "Крым и Донбасс - это Россия", смеялись при упоминании Голодомора, а так же, что "все американцы - тупые".

Станислав Говорухин (фото: duma.gov.ru)

В 2015 году Говорухин сказал, что в Украине "идет гражданская война, русская часть Донбасса сражается с национальной частью разношерстной Украины, которая никогда не была единой, она состоит из разных народов: Буковина, Галиция и других". Также он подметил, что для украинцев "все москали на одно лицо, мы все для них мерзавцы, враги".

"Я поддерживаю президента России Владимира Путина и всей душой за народ Донбасса… Сейчас легко представить, что было бы в Крыму, если бы жителям Крыма не дали провести референдум. Сколько бы крови там пролилось! Было бы тяжелей, чем на Донбассе. Но Крым однороден, там русские, разбавленные татарами. На Донбассе не может быть результата 90 процентов за присоединение к России. Они голосуют за независимость", - сказал он.

Напомним, режиссер Роман Балаян требует освободить Олега Сенцова.