"Пусть назовут дату и место": Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

Украинские власти вернулись к идее возможной встречи с представителями РФ для завершения войны. В частности, Зеленский готов, как и прежде, к разговору с Путиным.

"Уверен, что встреча лидеров Украины и России могла бы состояться при условии, что сохранялся хотя бы малейший шанс остановить эту войну", – объяснил президент.

Зеленский будет вести переговоры по возвращению российских войск на позиции перед 24 февраля. "Если они назовут дату и место, мы будем готовы встретиться с ними", – добавил Зеленский.