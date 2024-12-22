Пусковий бустер для АКБ автомобіля: чи справді він допомагає

Серед новомодних автогаджетів стартовий бустер – один з найбільш загадкових. Задуманий як порятунок на випадок проблем з акумулятором, насправді він сам може стати проблемою. Автожурналісти rbc.ua розбирались, що думають з цього приводу інженери і діляться власним досвідом користування цим цікавим девайсом.

Пусковий бустер, він же пускач, він же джамп-стартер – це мініатюрна батарея з дротами, яка допомагає штатній батареї автомобіля запустити двигун в тому випадку, коли остання сіла або просто відслужила своє.

Найважливіше, що треба розуміти про ці бустери, це те, що в першу чергу вони призначені для допомоги штатному акумулятору. Лише окремі, ми б сказали, виняткові моделі бустерів можуть завести автомобіль, в якого батарея не підсаджена, а посаджена "в нуль" – тобто до напруги менше 9 вольт.

Як користуватись бустером для АКБ

На перший погляд все просто: клеми на дротах бустера треба підключити до клем "втомленого" акумулятора, натиснути кнопку активації на самому девайсі і прямувати до салону вмикати стартер. Якщо кілька важливих чинників збігатимуться, двигун оживе, і швидше за все з першої спроби. На жаль, є чимало перешкод до успіху.

Більшість бустерів неефективно працюють в промороженому стані, отже, тобто перед викокристанням девайс краще тримати в теплі;

Лише деякі моделі бустерів можуть запускати дизельні двигуни з попередньою паузою на розігрів свічок розжарювання;

Кількість спроб старту з бустером обмежена. Навіть найкращі моделі дають водієві не більше 3 – 5 спроб запуску. Після чого пристрою потрібен або відпочинок, або підзарядка від електромережі. Тривалість кожної прокрутки часто також обмежена.

Ці пускачі часто не відповідають заявленим характеристикам та й взагалі реальним вимогам до таких приладів. Теоретично, чим більше двигун, тим потужніший пускач потрібен, але чіткої системи визначення параметрів старт-джамперів немає, тому при купівлі можна натрапити як на непридатний, так ы на ефективний девайс.

Дизелю, навіть якщо він має невеликий робочий об’єм, потрібен бустер з більшим пусковим током, ніж для бензинового подібного літражу. І взагалі, чим більше двигун, тим потужніший бустер потрібен.

Коротко

Акумуляторний бустер належної якості коштує чималих грошей, ціна співрозмірна з вартістю нового акумулятора – проте не можна протиставляти їх між собою. Так, з одного боку нова АКБ буде заводити ваш автомобіль без проблем протягом кількох років і за будь-якої температури. Але ж і свіжа батарея може зненацька підвести через те, що одного разу недотримала заряду і залишилася частково розрядженою. І в такому випадку, у якості страховки, бустер і може знадобитися кожному водієві. Тим більше, якщо в сім’ї декілька машин автомобілів і ймовірність невдалого ранкового старту збільшується.