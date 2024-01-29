Не пускати навіть як туристів: українці висловили своє ставлення до росіян

Дослідження проводиться за шкалою американського соціолога Еморі Богардуса. Для кожної етнічної групи з переліку респонденти мають відповісти, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп. Це називається соціальною дистанцією. Мінімальна соціальна дистанція 1 (згоден допустити як члена родини), максимальна 7 (не пускав би в Україну).

Найменша соціальна дистанція до україномовних українців (індекс 2,03), далі йдуть поляки і російськомовні українці (індекс практично однаковий - 2,93 і 2,95), відповідно, більшість опитаних готові допустити представників цих груп як членів своєї родини і близьких друзів.

Потім йдуть канадці і американці (індекси теж практично однакові - 3,04 і 3,07), і німці, французи і євреї-жителі України (індекси від 3,32 до 3,39, різниця статистично незначуща).

Висока соціальна дистанція до африканців (4,69), ромів (4,75), росіян-жителів України (4,96).

Якщо порівнювати ці дані з минулим роком, то суттєво (на 0,5 бала і більше) зменшилася соціальна дистанція, тобто покращилося ставлення до канадців, американців, німців і французів, тобто до представників головних союзників України в боротьбі з Росією.

Ставлення до поляків не змінилося, оскільки воно і так було на високому рівні (дослідження проводилося до блокування українсько-польского кордону польськими перевізниками).

За останній рік погіршилося лише ставлення до російськомовних українців, зазначають соціологи.

За даними КМІС, у 2013 ставлення українців до росіян і білорусів було кращим, ніж до всіх інших етнічних груп. Воно було найкращим протягом всього періоду спостережень, більше 25 років, навіть після 2013 року соціальна дистанція до росіян і білорусів була найменшою після українців, вони займали 2 та 3 місце за соціальною відстанню після українців.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 29 вересня - 9 жовтня 2023 року серед 1010 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.