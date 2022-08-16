"Пушилина здесь ненавидят": жизнь под Донецком глазами местного

Донецкую область оккупировали еще в 2014 году, но тогда россиянам не удалось занять всю ее территорию. Они вернулись к этой идее через несколько лет и сегодня в регионе продолжаются едва ли не самые горячие боевые действия.

Россияне используют тамошних жителей как "пушечное мясо" и отправляют их на передовую часто без боевой подготовки. Местные это знают и стараются избегать мобилизации, которая с 2022 года стала принудительной. Людей вытаскивают даже просто из кабинетов врачей, к которым они приходят на прием, и забирают на "службу".

Между тем другая часть населения скрывается от взрывов и вынуждена жить рядом с российской техникой, которую располагают в жилых кварталах для наступления на свободную часть Украины. Местные устали от войны, низкого уровня жизни и страха, поэтому главарей "ДНР" просто ненавидят. Более подробно о жизни на оккупированной Донетчине – в рассказе местного жителя для РБК-Украина.

"Люди никуда не выезжают, потому что они не нужны ни Украине, ни России"

В 2014 году люди массово начали выезжать из Тореза: кто в РФ, кто в Украину. В городе осталась треть населения. Здесь оккупационная администрация "ДНР" организовала полигон, поэтому мы постоянно слышали взрывы и стрельбу.

Жить стало труднее. Цены на овощи, сыры, колбасы вдвое поднялись, когда мы стали "ДНР". С 2022 года, когда “республики” признала РФ, цены устаканились, дорогой осталась только одежда.

Сегодня мы спокойно можем доехать только в Донецк или РФ. Но на подконтрольную Украине территорию это возможно сделать только через Польшу. Чтобы поехать в Киев, надо проехать 3 тысячи километров.

В 2014 году многие уезжали из Тореза, но потом возвращались обратно. Банально людям некуда ехать, их никто не ждет. Ни в России, ни в Украине.

В РФ оказали помощь переселенцам в виде 10 тысяч рублей (135 долларов), в Украине 6 тысяч гривен (150 долларов). Это очень малые суммы. Люди понимают, что ни там, ни там им никто не поможет. Они не хотят покидать свои дома.

Я в течение шести лет пытался продать свою квартиру, чтобы перебраться в Киев. Но здесь продать что-то из недвижимости можно только за копейки, поэтому решил остаться.

"У нас ненавидят Пушилина"

Местные жалуются на "власть", а самого Дениса Пушилина (главаря "ДНР", - ред.) просто ненавидят. Есть за что, он настоящий вор. В регионе ввели усиленные налоги, в частности на услуги ЖКХ, и военный сбор. И все идет в карман этой "власти". Даже так называемой "милиции" и "армии" ничего толком не доходит.

"Милиционеры" покупают форму себе сами, им выдают только табельное оружие и платят где-то 20 тысяч рублей в месяц (330 долларов).

Я работаю медиком. В принципе, работа больницы продолжается, как и раньше, до оккупации. Пока хватает медицинских средств. Зарабатываем где-то так, как и "милиционеры".

"Ребят забирают в армию прямо из кабинета врача"

Сегодня по городу постоянно ездит российская военная техника, летают самолеты, вертолеты и беспилотники. С территории Тореза обстрелы не ведутся, но есть склад с боеприпасами в соседнем населенном пункте. Недавно Вооруженные силы Украины туда попали, четыре часа разрывались снаряды, все слышали.

Местных ребят насильно забирают в военкоматы прямо на улице. Были случаи, когда пациент пришел на прием к врачу, а его забрал патруль прямо из кабинета.

В так называемую "армию "ДНР" сейчас гребут всех, даже тех, кому больше 60 лет. Забирают всех мужчин, кроме работников ЖКХ и прихвостней при "власти". Из "милиции" тоже забрали половину на фронт.

Люди не обучены, не укомплектованы. Они сидят в полях, а потом их посылают как мясо на поле боя. Многие это понимают, поэтому прячутся, чтобы их не забрали. Мужчины могут месяцами не выходить на улицу, чтобы их не отправили в военкомат. Те, кого забрали, не хотят воевать. Они просто хотят выжить и кормить свои семьи.

"К АЗОВу настроены агрессивно"

У местных отношение к украинским военнопленным двоякое: в нашей больнице им оказывали медицинскую помощь, но население крайне агрессивно настроено в отношении украинского полка АЗОВ.

Российская пропаганда рассказывает, что бойцы АЗОВа в Мариуполе прикрывались местными жителями и насильно тянули их на завод "Азовсталь". Поэтому их просто ненавидят. К военным других украинских подразделений отношение немного лучше.

Коллеги-медики из Донецка рассказали, что в городской больнице остались около 15 "азовцев", остальных отвезли в Российскую Федерацию.

"Люди устали от войны, низкого уровня жизни и страха"

Вообще в последнее время обстановка в городе изменилась. Очень мало людей выходят на улицы, сам город постоянно находится под обстрелами. Обстреливают уже не только окрестности, но и центр. Гибнут местные жители, им говорят, что во всем виноваты Вооруженные Силы Украины.

Настроение среди жителей более пророссийское, примерно 80/20. Но если просто прекратить войну, то большинству безразлично, будут ли они в составе Украины или России. Люди очень устали от войны, низкого уровня жизни и постоянного страха.