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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 44 тыс. человек

Новости » Общество    17.11.2018 - 11:18
Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 44 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

С утра в очередях на въезд и выезд стояли 190 автомобилей

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, за минувшие сутки пересекли более 44 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что в пунктах пропуска сегодня утром находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 0/50; "Гнутово" - 20/10. В то же время поток остается динамичным, КПВВ пересекли 44,2 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 9680 человек и 1145 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 9980 человек и 1740 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 8880 человек и 1595 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 4545 человек и 1120 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 11080 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в ходе боев погиб украинский военный. В то же время в штабе ООС уверяют, что ситуация в зоне боевых действий остается под контролем.

Отметим, в Службе безопасности Украины заявили, что спецслужбы РФ планировали теракты пртив украинских общественных активистов.

 

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Новости Украины ДонбасспограничникиКПВВ
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