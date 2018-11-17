Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 44 тыс. человек

С утра в очередях на въезд и выезд стояли 190 автомобилей
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, за минувшие сутки пересекли более 44 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что в пунктах пропуска сегодня утром находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 0/50; "Гнутово" - 20/10. В то же время поток остается динамичным, КПВВ пересекли 44,2 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в ходе боев погиб украинский военный. В то же время в штабе ООС уверяют, что ситуация в зоне боевых действий остается под контролем.
Отметим, в Службе безопасности Украины заявили, что спецслужбы РФ планировали теракты пртив украинских общественных активистов.