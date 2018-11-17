Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 44 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

З ранку в чергах на в'їзд і виїзд стояли 190 автомобілів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, за минулу добу перетнули понад 44 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що в пунктах пропуску сьогодні вранці перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/60; "Мар'їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 0/50; "Гнутове" - 20/10. У той же час потік залишається динамічним, КПВВ перетнули 44,2 тис. осіб і 5,6 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 9680 осіб і 1145 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 9980 осіб і 1740 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8880 осіб і 1595 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4545 осіб і 1120 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 11080 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі в ході боїв загинув український військовий. У той же час у штабі ООС запевняють, що ситуація в зоні бойових дій залишається під контролем.

Зазначимо, у Службі безпеки України заявили, що спецслужби РФ планували теракти проти українських громадських активістів.