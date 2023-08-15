Пункт пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною тимчасово не працює: названа причина

Фото: пункт пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною тимчасово не працює (Getty Images)

У зв’язку з відключенням електропостачання у вівторок, 15 серпня, тимчасово не працюватиме міжнародний пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке - Ужгород", що на словацько-українському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"У словацькому пункті пропуску "Вишнє-Нємецке" (суміжний українському пункті пропуску "Ужгород") призупинено оформлення осіб та транспортних засобів у зв’язку з відключенням електропостачання", - йдеться в повідомленні. Для перетину кордону у ДПСУ рекомендують обрати пункти пропуску "Малий Березний", "Малі Селменці " та "Чоп (Страж)".