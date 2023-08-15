Пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией временно не работает: названная причина

Фото: пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией временно не работает (Getty Images)

В связи с отключением электроснабжения во вторник, 15 августа, временно не будет работать международный пункт пропуска "Вишне-Немецкое - Ужгород" на словацко-украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В словацком пункте пропуска "Вишне-Немецкое" (смежный украинском пункте пропуска "Ужгород") приостановлено оформление лиц и транспортных средств в связи с отключением электроснабжения", - говорится в сообщении. Для пересечения границы в ГПСУ рекомендуют выбрать пункты пропуска "Малый Березный", "Малые Селменцы" и "Чоп (Страж)".