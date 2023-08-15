ua en ru
Вт, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией временно не работает: названная причина

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Вторник 15 августа 2023 11:28
Пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией временно не работает: названная причина Фото: пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией временно не работает (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В связи с отключением электроснабжения во вторник, 15 августа, временно не будет работать международный пункт пропуска "Вишне-Немецкое - Ужгород" на словацко-украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В словацком пункте пропуска "Вишне-Немецкое" (смежный украинском пункте пропуска "Ужгород") приостановлено оформление лиц и транспортных средств в связи с отключением электроснабжения", - говорится в сообщении.

Для пересечения границы в ГПСУ рекомендуют выбрать пункты пропуска "Малый Березный", "Малые Селменцы" и "Чоп (Страж)".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Граница с Украиной
NEWS
Вернутся ли "вагнеровцы" воевать против Украины и какова их задача в Беларуси: ответ ГУР
Вернутся ли "вагнеровцы" воевать против Украины и какова их задача в Беларуси: ответ ГУР
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"