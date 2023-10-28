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Пункт пропуску на кордоні з Польщею тимчасово призупинив роботу

Субота 28 жовтня 2023 15:44
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Пункт пропуску на кордоні з Польщею тимчасово призупинив роботу Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Пункт пропуску "Рава-Руська", що знаходиться на кордоні з Польщею, тимчасово призупинив роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України в Telegram.

"У пункті пропуску "Хребенне" (суміжний з пунктом пропуску "Рава-Руська") не працює база даних польської митниці. У зв’язку з цим оформлення осіб і транспортних засобів не здійснюється", - йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, коли відновить свою роботу пункт пропуску.

"Про відновлення пропускних операцій повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.

Сполучення України та Польщі

З 15 жовтня між Україною та Польщею працює новий залізничний маршрут із пересадкою на станції Рава-Руська. Перед цим ми писали, скільки коштують квитки на новий поїзд до Польщі.

Раніше повідомлялося, що між Польщею та Україною готують нове залізничне сполучення.

Крім того, пасажирські залізничні перевезення до Варшави будуть продовжені до Чернівців. Експериментальний маршрут запустять із середини листопада.

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