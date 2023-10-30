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Пункт пропуску на кордоні з Молдовою завтра тимчасово не працюватиме: в які години

Фото: пункт пропуску на кордоні з Молдовою завтра тимчасово не працюватиме (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Тетяна Степанова

Пункт пропуску "Мамалига-Крива" на кордоні з Молдовою завтра тимчасово призупинить роботу з 07:00 до 09:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Пункт пропуску "Мамалига-Крива"  31 жовтня з 07:00 до 09:00 тимчасово призупинить роботу. Молдовські колеги інформують, що в цей час у пункті пропуску модернізовуватимуть електрообладнання", - йдеться в повідомленні.
 
Найближчі пункти пропуску для перетину кордону з Молдовою  - "Кельменці-Ларга" та "Россошани-Бричани".

Прикордонники закликали українців врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Нагадаємо, 13 жовтня Кабінет міністрів України вирішив відкрити міжнародний пункт пропуску Кучурган в Одеській області, який був закритий з початку війни.

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