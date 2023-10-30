Пункт пропуску на кордоні з Молдовою завтра тимчасово не працюватиме: в які години

Пункт пропуску "Мамалига-Крива" на кордоні з Молдовою завтра тимчасово призупинить роботу з 07:00 до 09:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"Пункт пропуску "Мамалига-Крива" 31 жовтня з 07:00 до 09:00 тимчасово призупинить роботу. Молдовські колеги інформують, що в цей час у пункті пропуску модернізовуватимуть електрообладнання", - йдеться в повідомленні.



Найближчі пункти пропуску для перетину кордону з Молдовою - "Кельменці-Ларга" та "Россошани-Бричани".

Прикордонники закликали українців врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.