Пункти пропуску на кордоні з Молдовою призупинили роботу: які саме

На кордоні з Молдовою через відсутність електроенергії не працюють пункти пропуску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну службу Молдови в Telegram.
Молдовські прикордонники зазначають, що пункти пропуску призупинили роботу через технічні несправності в базі даних митного органу України та відсутність електроенергії на українській стороні.
Мова йде про пункти Вулканешти-Виноградівка, Мирне-Табаки, Чадир-Лунга - Нові Трояни, Бричани-Росошани, Окниця-Сокиряни, Ґріманкауць-Вашківці, Джурджулешть-Рені, Чишмикиой-Долинске.
Нагадаємо, через вчорашні ракетні удари Росії у Модові спостерігалися серйозні проблеми зі світлом.
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