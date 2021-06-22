Пункт пропуска "Дзвонковое" на границе с Венгрией завтра возобновит работу

На границе с Венгрией пункт пропуска "Дзвонковое" 23 июня возобновит свою работу. Решение о возобновлении работы принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации.
Об этом сообщает пресс-центр МВД в Telegram.
"По сообщению Главного управления полиции Венгрии, учитывая улучшение эпидемиологической ситуации, начиная с 23 июня этого года, возобновляется работа пункта пропуска "Дзвонковое - Лонья", - говорится в сообщении.
Отметим, в связи с ослаблением карантина в Украине при возвращении в страну больше не нужно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Ограничения сняли и для тех, кто выезжает на подконтрольную территорию через КПВВ на Донбассе и административной границе с Крымом.
При "зеленом" уровне эпидемической опасности в Украине пересечение границы из любых стран является беспрепятственный для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ.