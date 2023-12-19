ПУМБ профінансував ГК «Інтерджус» у рамках програми співпраці з ЕКА

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) у рамках співпраці з Експортно-кредитним агентством (ЕКА) уклав кредитний договір із Групою компаній «Інтерджус», що входить до ТОП-5 найбільших виробників фруктових концентратів та пюре в Україні.

Сума фінансування, забезпечена страховим покриттям ЕКА, склала $2 мільйони та буде надана компанії у термін на 12 місяців для закупівлі сировини. Це дозволить підприємству додатково виготовити біля 3 тис. т фруктового концентрату та експортувати продукцію замовникам – провідним виробникам соків Європи та США.

За словами директора ГК «Інтерджус», Михайла Дамаскіна, нарощувати потужності та об’єми виробництва без залучення додаткового фінансування було майже неможливо у мирний час, ще більш нереалістичною ця перспектива виглядає під час воєнних подій.

«Тож добре, коли твої амбіції знаходять підтримку як з боку держави, так і фінансових установ» - зазначає Михайло.

«Розвиток експортної галузі – одна із запорук економічної стабільності нашої країни. Для стимулювання та збільшення присутності українських компаній на світових ринках належна підтримка має бути надана на всіх рівнях. Ми пишаємось тим, що завдяки співпраці з ЕКА у ПУМБ є можливість продовжувати гідно підтримувати українські компанії швидко, без додаткових застав та з найменшими для себе ризиками» - підкреслює Магдич Сергій, заступник голови правління з корпоративного бізнесу ПУМБ.

«Кредит для «Інтерджус» – перший, виданий ПУМБ в рамках програми індивідуального страхування в ЕКА, але далеко не перший в рамках співпраці Агентства і банку за програмою кредитування експортерів зі спрощеними вимогами до застави. Цією угодою ми підтримуємо майже 100 млн грн експорту в США і не сумніваємося, що у 2024 році ця сума стабільно зростатиме», - каже голова правління Експортно-кредитного агентства Руслан Гашев.

Нагадаємо, співпраця ПУМБ та ЕКА у рамках програми портфельного страхування ризику банку за кредитами, що надаються для виконання експортних контрактів, почалась у травні 2022 року. За цей період фінансування було надано не тільки середнім та великим компаніям, а й підприємствам сегменту малого бізнесу.