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ПУМБ посів перше місце за приростом строкового депозитного портфеля в усіх валютах

 

Згідно з даними НБУ за перше півріччя 2023 року, ПУМБ очолив список банків-лідерів за приростом строкових депозитів клієнтів-фізичних осіб в усіх валютах.

«Зростання портфелю  строкових депозитів – ознака довіри українців до ПУМБ, визнання нашої стабільної та виваженої праці. ПУМБ, як системно важливий банк,  жодного разу не зупинив свою роботу: платежі клієнтів проходять 24/7, безперебійно та цілодобово працюють дистанційні канали обслуговування, працюють відділення, каси та банкомати регулярно поповнюються готівкою. Ми довели, що ПУМБ – стійкий та надійний банк. Тож, попри війну, ми маємо один з найвищих показників перерозміщення депозитів - 86% наших клієнтів повторно розміщують у банку свої депозити. Окрім цього, за даними рейтингового агентства «Кредит-рейтинг», у рейтингу надійності депозитів станом на 15.08.2023 ПУМБ має найвищу оцінку у 5 балів», - коментує Дмитро Поліщук, заступник голови правління ПУМБ.

Також, згідно з даними офіційно опублікованої звітності банків України за перше півріччя 2023, ПУМБ посилив свої лідируючі позиції серед українських банків, посівши наступні позиції:

  • №3 за приростом строкових пасивів клієнтів-физичних осіб в гривні
  • №3 за приростом усіх пасивів клієнтів-физичних осіб в усіх валютах
  • №4 за приростом усіх пасивів клієнтів-физичних осіб в гривні

«Найчастіше клієнти ПУМБ обирають класичний депозит «Дохідний» з максимальною дохідністю до 16% річних в гривні або депозит «Вільний», який дозволяє  керувати заощадженнями та заробляти до 5% річних. Ми уважно слідкуємо за депозитними пропозиціями на банківському ринку України і завжди пропонуємо максимально вигідні для клієнтів умови», - коментує Дмитро Поліщук.

Нагадуємо, що ПУМБ приєднався до проєкту єВідновлення - державної програми відшкодування за пошкоджене внаслідок бойових дій житло. Переваги картки єВідновлення від ПУМБ: банк подвоює отриману виплату від держави для одного переможця раз на місяць протягом 12 місяців, надає кешбек 2% на товари для будівництва і ремонтні роботи та бонус 500 грн на будь-яку картку ПУМБ (окрім єВідновлення) після зарахування  виплати від держави.

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