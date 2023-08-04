ПУМБ – лідер програми «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%»

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) – беззаперечний лідер державної програми підтримки підприємництва «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%».

Урядова програма, що передбачає фінансову допомогу бізнесу шляхом здешевлення фінансового лізингу через державну компенсацію ставки до рівня 0%, 5%, 7% або 9% річних, запрацювала наприкінці 2021 року. Банк доєднався до програми від самого її початку, а вже незабаром очолив перелік найактивніших учасників.

Станом на кінець червня 2023 року сума укладених «доступних» лізингових угод ПУМБ становила 75% від загальної суми видач на ринку, перевищивши позначку у 509 млн грн.

Договори фінансового лізингу ПУМБ були укладені відповідно до умов програми: на придбання та модернізацію вантажних автомобілів, причіпів/напівпричіпів, сільгосптехніки, спецтехніки та причіпного/навісного обладнання до неї. Найбільший інтерес до інструменту за пільговою відсотковою ставкою проявив сегмент мікро та малого бізнесу – серед усіх заявників їх частка склала 84%.

За словами Артура Загородникова, Заступника голови правління ПУМБ, таким результатам, перш за все, сприяла висока експертиза команди банку у роботі з дилерами, супроводжені лізингових угод та, звичайно, швидкість процесів, яка є головним пріоритетом для власників бізнесу під час взаємодії з фінустановами.

«Синергія держави та банків у напрямку підтримки українських підприємців – надзвичайно важлива. Ми пишаємось нашою плідною співпрацею з Міністерством фінансів України і Фондом розвитку підприємництва (ФРП), чиї ініціативи мають вирішальне значення для відновлення та розвитку бізнеса у цей надважкий час. Своєю активною участю у програмі та можливістю забезпечити своїх клієнтів доступом до послуг фінансового лізингу за пільговими відсотковими ставками ми доводимо, що незважаючи на певні ризики для ПУМБ важливо не словом, а ділом підтримувати підприємців. Пліч-о-пліч з клієнтами та державою ми робимо внесок у зміцнення нашої економіки та твердо віримо у нашу майбутню перемогу» - зазначає Артур Загородников.

«В ці надважкі часи для економіки та бізнесу України ПУМБ забезпечує один з найвищих серед банків обсягів фінансування малих та середніх підприємств за договорами фінансового лізингу в рамках програми «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%». На сьогодні підприємці отримали фінансову підтримку в межах 158 договорів. Це високий показник і гарний приклад підтримки українського бізнесу. Зараз якраз той час, коли ми повинні максимально підтримувати наших підприємців, особливо в їх прагненні до інвестицій у власний бізнес» - додав Виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон.

Нагадаємо, ПУМБ надає послуги з фінансового лізингу понад п’ять років. За цей час банку вдалось досягти вагомих фінансових показників у цьому напрямку як у рамках державної програми, так і за її межами. ПУМБ входить до четвірки лідерів лізингодавців на ринку України за рейтингом Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців» (UUL).