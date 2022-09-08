ua ru
Чт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеметники "ЛНР" загриміли до в'язниці за обстріли позицій ЗСУ

Новость на русском →
Україна, Четвер 08 вересня 2022 13:11
Кулеметники "ЛНР" загриміли до в'язниці за обстріли позицій ЗСУ Фото: суд призначив кулеметникам "ЛНР" 10 та 15 років в'язниці (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Двоє бойовиків так званої "ЛНР" отримали тюремне ув'язнення за участь у війні проти України. Вони були кулеметниками та обстрілювали позиції ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, одним з бойовиків є житель Луганської області. На початку повномасштабного вторгнення він добровільно прибув до пункту "мобілізації". Його призначили кулеметником так званого "6 козачого полку народної міліції ЛНР".

У травні його взяли у полон поблизу селища Катеринівка Попаснянського району. Чоловік намагався запевнити, що він примусово мобілізований росіянин. Проти нього відкрили кримінальну справу за трьома статтями ККУ.

Іншим бойовиком виявився раніше засуджений за наркозлочини мешканець Луганської області. До лав "народної міліції ЛНР" він вступив ще в 2021 році.

Зловмисника призначили кулеметником "2-го армійського корпусу" окупантів. Він обстрілював позиції ЗСУ у районах Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська.

Також бойовик грабував будинки та підприємства. На околицях Сєвєродонецька отримав поранення під час обстрілу російськими танками багатоповерхівок, тому деякий час перебував у "тилу".

Згодом чоловік повернувся на фронт, а у серпні потрапив у полон з 7 іншими бойовиками на Бахмутському напрямку.

Двох ворожих кулеметників суд визнав винними та призначив 10 та 15 років позбавлення волі відповідно.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили підозру двом капітанам російських кораблів, які вивозили крадене українське зерно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛНР Війна в Україні Війна Росії проти України Служба безпеки України
NEWS
Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України, - Пентагон
Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України, - Пентагон
DAILY
Навіщо росіяни вивозять дітей з України і що їх чекає в РФ після депортації
Юлія Акімовакоресподент Навіщо росіяни вивозять дітей з України і що їх чекає в РФ після депортації