Кулеметники "ЛНР" загриміли до в'язниці за обстріли позицій ЗСУ

Двоє бойовиків так званої "ЛНР" отримали тюремне ув'язнення за участь у війні проти України. Вони були кулеметниками та обстрілювали позиції ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

За даними слідства, одним з бойовиків є житель Луганської області. На початку повномасштабного вторгнення він добровільно прибув до пункту "мобілізації". Його призначили кулеметником так званого "6 козачого полку народної міліції ЛНР".

У травні його взяли у полон поблизу селища Катеринівка Попаснянського району. Чоловік намагався запевнити, що він примусово мобілізований росіянин. Проти нього відкрили кримінальну справу за трьома статтями ККУ.

Іншим бойовиком виявився раніше засуджений за наркозлочини мешканець Луганської області. До лав "народної міліції ЛНР" він вступив ще в 2021 році.

Зловмисника призначили кулеметником "2-го армійського корпусу" окупантів. Він обстрілював позиції ЗСУ у районах Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська.

Також бойовик грабував будинки та підприємства. На околицях Сєвєродонецька отримав поранення під час обстрілу російськими танками багатоповерхівок, тому деякий час перебував у "тилу".

Згодом чоловік повернувся на фронт, а у серпні потрапив у полон з 7 іншими бойовиками на Бахмутському напрямку.

Двох ворожих кулеметників суд визнав винними та призначив 10 та 15 років позбавлення волі відповідно.