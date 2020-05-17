В Пуэрто-Рико проведут новый референдум о присоединении к США

Окончательное решение о присоединении нового штата в состав страны должно быть принято Конгрессом США
Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес подписала закон о проведении референдума по вопросу присоединения острова к США в качестве штата 3 ноября. Референдум пройдет одновременно с всеобщими выборами.
Об этом, как сообщает РБК-Украина, губернатор написала в Twitter.
"Пришло время для 3,2 миллиона американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, перестать быть последними в очереди. Полное равенство", - написала Васкес.
Как уточняет La nacion, в бланке для голосования будет указан только один вопрос о том, необходимо ли немедленно принять Пуэрто Рико в состав США. Издание отмечает, что для его присоединения к территории Соединенных Штатов результаты референдума, в частности, должен одобрить конгресс.
Отметим, что Пуэрто-Рико был аннексирован США во время испано-американской войны 1898 года. Его нынешний международно-правовой статус во многом противоречив.
Так, пуэрториканцы официально считаются гражданами США, но не платят налогов в федеральную казну и не имеют права участвовать в выборах президента.
Верховная законодательная власть на острове принадлежит Конгрессу США, но в Палате представителей интересы Пуэрто-Рико представляет комиссар-резидент, не имеющий права голоса.
Исполнительная власть на острове находится в руках губернатора. Государство получает значительную помощь из федерального бюджета США.
Напомним, в июне 2017 года в Пуэрто-Рико проходил референдум на определение юридического статуса острова. Большинство проголосовавших на референдуме высказались за присоединение к США.
Автор: Надежда Собенко