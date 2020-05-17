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У Пуерто-Ріко проведуть новий референдум про приєднання до США

Новини » В світі     17.05.2020 - 05:01
У Пуерто-Ріко проведуть новий референдум про приєднання до США
Ілюстративне фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Остаточне рішення про приєднання нового штату до складу країни має бути схвалене Конгресом США

Губернатор Пуерто-Ріко Ванда Васкес підписала закон про проведення референдуму з питання приєднання острова до США в якості штату 3 листопада. Референдум відбудеться одночасно з місцевими виборами, проте він не передбачає того, що США повинні будуть прийняти результати голосування.

Про це 16 травня повідомив місцевий телеканал Univision.

Остаточне рішення про приєднання нового штату до складу країни має бути схвалена Конгресом США.

Зазначимо, що Пуерто-Ріко був анексований США під час іспано-американської війни 1898 року. Його нинішній міжнародно-правовий статус багато в чому суперечливий.

Так, пуерторіканці офіційно вважаються громадянами США, але не платять податків у федеральну казну і не мають права брати участь у виборах президента.

Верховна законодавча влада на острові належить Конгресу США, але в Палаті представників інтереси Пуерто-Ріко являє комісар-резидент, який не має права голосу.

Виконавча влада на острові знаходиться в руках губернатора. Держава отримує значну допомогу з федерального бюджету США.

Нагадаємо, в червні 2017 року Пуэрто-Рико проходив референдум на визначення юридичного статусу острова. Більшість тих, хто проголосував на референдумі висловилися за приєднання до США.

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиреферендумПуэрто-Рико
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