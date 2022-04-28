Публичное давление заставляет компании из Stop Bloody Energy разрывать отношения с Россией, - ДТЭК

"Ежедневно все больше компаний принимают решение выходить из отношений с Российской федерацией, с их компаниями. С момента запуска нашего проекта уже ряд компаний это сделал", - сказал он.

Сахарук отметил, что крупная промышленная компания Японии Komatsu решила прекратить сотрудничество с российскими компаниями.

Также несколько крупных потребителей нефти заявили, что начинают сокращать закупки российского энергоресурса.

Сахарук добавил, что проект Stop Bloody Energy получает международную поддержку, и некоторые иностранные организации начали помогать собирать информацию о компаниях, которые все еще работают с Россией.

"Одна из экспертных организаций Финляндии написала нам на прошлой неделе письмо и подробно расписала, какие финские компании продолжают работать с Россией. И посоветовали нам, как и где мы можем взять о них информацию. То есть, проект живет, проект уже имеет влияние и имеет колоссальную международную поддержку", - подытожил он.

Напомним, в марте группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.