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ПЦР-тест и изоляция на 10 дней: изменились правила въезда украинцев в Англию

Автор: РБК-Украина

Для украинцев изменились правила въезда в Англию. В частности, с 15 января на границе необходимо предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, после чего отправиться на 10-дневную самоизоляцию.

Об этом в Facebook сообщает посольство Великобритании в Украине.

Сообщается, что с пятницы все путешественники, которые прибывают в Англию, должны показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три дня до поездки.

"Требование относительно негативного теста на COVID-19 пока касается только путешественников в Англию. Подробнее о правилах прибытия в Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию будет объявлено в ближайшее время", - говорится в сообщении.

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Пассажиры, которые прибывают из стран, не входящих в правительственный перечень транспортных коридоров, должны самоизолироваться на 10 дней, независимо от результатов тестов. Сейчас это касается и путешественников из Украины.

Отметим, на территории Венгрии и Словакии продолжается карантин, в связи с чем украинские пограничники напомнили правила въезда.

А для въезда в Черногорию теперь необязательно иметь при себе результаты теста.

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