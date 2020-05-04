На птицефабрике под Кременчугом задохнулись сотни тысяч кур

Иллюстративное фото (ovostar.ua)

Из-за сбоя электроснабжения остановилась система вентиляции

На птицефабрике в Кременчугском районе Полтавской области задохнулись сотни тысяч кур. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Потоки. По предварительным данным, из-за неисправности трансформаторной подстанции была обесточена "Кременчугская птицефабрика".

"Из-за остановки работы вентиляционной системы погибло 600 000 кур. Работниками Госпотребслужбы отобраны образцы проб погибшей птицы для определения причин их гибели", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по поводу массовой гибели птицы и определения механизма ее дальнейшей утилизации на 4 мая запланировано заседание противоэпизоотической комиссии Кременчугской РГА.

Напомним, в марте Европейская комиссия опубликовала решение о снятии запрета на импорт продукции птицеводства из Украины. Запрет был введен в январе 2020 года после вспышки птичьего гриппа в Винницкой области. Вспышка была зафиксирована на предприятии, на котором содержались до 100 тыс. кур.