На птахофабриці під Кременчуком задихнулися сотні тисяч курей

Ілюстративне фото (ovostar.ua)

Через збій електропостачання зупинилася система вентиляції

На птахофабриці у Кременчуцькому районі Полтавської області задихнулися сотні тисяч курей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

Повідомляється, що інцидент стався в селі Потоки. За попередніми даними, через несправність трансформаторної підстанції була знеструмлена "Кременчуцька птахофабрика".

"Через зупинку роботи вентиляційної системи загинуло 600 000 курей. Працівниками Держспоживслужби відібрано зразки проб загиблої птиці для визначення причин їх загибелі", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з приводу масової загибелі птиці та визначення механізму її подальшої утилізації на 4 травня заплановано засідання протиепізоотичної комісії Кременчуцької РДА.

Нагадаємо, в березні Європейська комісія опублікувала рішення про зняття заборони на імпорт продукції птахівництва з України. Заборону було введено в січні 2020 року після спалаху пташиного грипу у Вінницькій області. Спалах був зафіксований на підприємстві, на якому містилися до 100 тис. курей.