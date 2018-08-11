Птицефабрика "Чернобаевская" не причастна к экологической проблеме в Херсонской области, - СМИ

Птицефабрика "Чернобаевская" больше половины отходов перерабатывает на заводе по производству биогаза, остальные продают фермерам

Птицефабрика "Чернобаевская", входящая в агрохолдинг "Авангард", не причастна к экологической проблеме в Херсонской области. Об этом говорится в расследовании журналистов телеканала "Интер".

Как говорится в расследовании, куриный помет, который фабрика продает фермерам, те используют на свое усмотрение. Также называют и другие возможные причины неприятного запаха в окрестностях Херсона.

Так, журналисты телеканала "Интер" попытались установить, кто же на самом деле виноват в экологической проблеме сел Музыковка, Чернобаевка и Восточное, что вблизи Херсона. Чиновники, экологи и представители других служб без проведения соответствующих исследований обвинили в распространении неприятного запаха птицефабрику. Та, в свою очередь, заявляет, что соблюдает закон о защите окружающей среды и предоставила всю необходимую информацию контролирующим органам.

Более половины отходов птицефабрики, которая является филиалом агрохолдинга "Авангард", перерабатывают на заводе по производству биогаза, остальные продают фермерам в качестве удобрения. Там отмечают: вместе с куриным пометом предоставляют инструкцию по его правильному использованию.

Как сообщается, помет в селе Музыковка действительно с птицефабрики, однако на предприятии считают обвинения в свой адрес необъективными и надуманными.

"Мы не отказываемся от помета и никогда такой вопрос не поднимали. Есть заключен договор с фермерскими хозяйствами. Есть соглашения, в которых определено, что они, забирая навоз, получают инструкцию по его внесению и соответственно дальше несут ответственность они", - заявил директор филиала "Чернобаевская" Андрей Чирков.

Журналисты выяснили, что поля, с которых исходит неприятный запах, обрабатывает фермерское хозяйство "Сапфир агро". Это одно из предприятий, с которым птицефабрика заключила договор на поставку помета. Однако к журналистам никто из представителей фермерского хозяйства не вышел. Отказались комментировать ситуацию на камеру и в Музыковском сельсовете. Там лишь сообщили: фермеры действительно пользуются народным способом удобрения почвы.

Насколько он безопасен, теперь выясняют экологи и Госпотребслужба. Пока полученные результаты исследований воздуха, которые предоставил местный Гидрометцентр. Согласно им, загрязнений биологического характера не выявлено.

"Нельзя исключать и другие версии почему в воздухе в Херсоне может быть неприятный запах - работа канализации например. Необходимо провести тщательные исследования", - говорится в расследовании.