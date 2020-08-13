ПСЖ совершил камбэк в матче с "Аталантой" и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

"Пари Сен-Жермен" победил "Аталанту" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов, проигрывая до 90 минуты. Игра прошла в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" и завершилась со счетом 2:1.

Счет в игре открыла итальянская команда - Пашалич нанес шикарный крученый удар в дальний верхний угол ворот. После пропущенного мяча французская команда сбавила обороты. Казалось, что это матч так и завершится, но те замены, которые сделал Томас Тухель во втором тайме привели к успеху в конце встречи. Маркиньос выровнял ситуацию на табло на 90 минуте, а Эрик Чупо-Мотинг установил окончательный счет на третьей добавленной минуте.

В полуфинале парижская команда встретится с победителем пары "Атлетико" - "Лейпцига". Их матч состоится завтра, 13 августа, в 22:00 по киевскому времени.