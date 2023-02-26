ПСЖ розгромив "Марсель" із Маліновським у Ле Класік

Франція, Ліга 1, 25-й тур

"Олімпік" – "Парі Сен-Жермен" – 0:3

Голи: Мбаппе, 25, 55, Мессі, 29

Парижани завдали подвійного удару в середині першого тайму. Провансальці пропустили двічі впродовж чотирьох хвилин. Відкрив рахунок Мбаппе, який у стрімкій контратаці ПСЖ реалізував вихід фактично віч-на-віч із Лопесом після передачі Мессі.

Далі забив сам аргентинець. Чемпіон світу в невластивій для нього манері замкнув простріл уздовж воріт із лівого флангу, наче справжній центрфорвард. Роль асистента виконав Мбаппе. А на старті другої половини забивний дует ще раз обмінявся ролями – Мессі "черпаком" вивів француза на ударну позицію, а той поклав із льоту.

Цей забитий м'яч став особливим для Мбаппе. 24-річний форвард оформив 200 голів за ПСЖ і відтепер ділить лідерство в списку бомбардирів команди всіх часів разом із уругвайцем Кавані. Завдяки перемозі на "Велодромі" Мбаппе та компанія відірвалися від "Олімпіка" нагорі Ліги 1. ПСЖ набрав 60 очок, а в провансальців залишилося 52.

Руслан Маліновський вийшов у старті "Марселя". Українець провів на полі 81 хвилину та був замінений марокканцем Унахі. За відведений час зірка збірної України зробив 45 дотиків до м'яча, віддав 45 передач із точністю 90% і виконав 4 кроси. Головну зброю – удари – Маліновський жодного разу не застосував.