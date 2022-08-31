ПСЖ оформил переход из Серии А хавбека сборной Испании

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

26-летний пиренеец сменил итальянский "Наполи" на французский чемпионат. В Серии А он провел 4 полных сезона.

Руис заключил с парижанами контракт на пять лет. Неаполитанцы получили за него ориентировочно 23 млн евро. К воспитаннику севильского "Бетиса" интерес также проявлял мадридский "Реал". Тем не менее, Королевский клуб планировал переманить хавбека следующим летом свободным агентом.

Центральный полузащитник Руис, который также может сыграть опорника и атакующего хавбека, в нынешнем сезоне на поле еще появлялся. В кампании 2021/22 он провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.

Этим летом ПСЖ оформил уже пятый трансфер. Ранее ряды парижан пополнили защитники Мукиеле (12 млн евро) и Мендеш (38 млн), а также полузащитники Санчеш (15 млн) и Витинья (41,5 млн). Также французский гранд арендовал форварда Экитике.