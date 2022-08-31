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ПСЖ оформил переход из Серии А хавбека сборной Испании

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Париж, Среда 31 августа 2022 10:18
ПСЖ оформил переход из Серии А хавбека сборной Испании Фото: Фабиан Руис попозировал с футболкой "Пари Сен-Жермен" (psg.fr)
Автор: Антон Федорцив

На финише летнего трансферного окна французский "Пари Сен-Жермен" закрыл трансфер центрального полузащитника сборной Испании Фабиана Руиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

26-летний пиренеец сменил итальянский "Наполи" на французский чемпионат. В Серии А он провел 4 полных сезона.

Руис заключил с парижанами контракт на пять лет. Неаполитанцы получили за него ориентировочно 23 млн евро. К воспитаннику севильского "Бетиса" интерес также проявлял мадридский "Реал". Тем не менее, Королевский клуб планировал переманить хавбека следующим летом свободным агентом.

Центральный полузащитник Руис, который также может сыграть опорника и атакующего хавбека, в нынешнем сезоне на поле еще появлялся. В кампании 2021/22 он провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.

Этим летом ПСЖ оформил уже пятый трансфер. Ранее ряды парижан пополнили защитники Мукиеле (12 млн евро) и Мендеш (38 млн), а также полузащитники Санчеш (15 млн) и Витинья (41,5 млн). Также французский гранд арендовал форварда Экитике.

К слову, английский "Манчестер Юнайтед" подписал Антони из "Аякса" за 95 млн евро.

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