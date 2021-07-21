ПСВ явный фаворит в матче с "Галатасараем" и другие прогнозы букмекеров на матчи ЛЧ
Сегодня, 21 июля, состоится еще семь матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. В центральном поединке встретятся нидерландский ПСВ и турецкий "Галатасарай".
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Главный, во всяком случае за вывеской, поединок игрового дня в ЛЧ, состоится в Нидерландах на стадионе "Филипс" в Эйндховене. Для обеих команд эта встреча станет первой официальной в нынешнем сезоне.
Для ПСВ это шанс вновь вернуться в ЛЧ, где нидерландский клуб не играл с сезона 2018-2019 - тогда команда из Эйндховена заняла последнее место в своей группе. В домашних стенах ПСВ играет достаточно надежно - за прошлый сезон лишь два поражения (против "Гранады" в Лиге Европы и "АЗ" в Эредевизи) и три ничьих, остальные победы.
В то же время "Галатасарай" без поддержки своих фанов выглядит не настолько грозно - сразу семь поражений во всех турнирах. Дома "Галатасарай" проиграл в прошлом сезоне лишь трижды.
Поэтому и букмекеры оценивают шансы нидерландцев на первый матч весьма высоко: на победу ПСВ дают коэффициент 1.56, на ничью - 4.25, на победу "Галатасарая" - 5.70.
Также сегодня сыграют еще шесть пар-участников квалификации ЛЧ:
- "Кайрат" (Казахстан) - "Црвена Звезда" (Сербия), начало 17:00: П1 - 3.50, Н - 3.25, П2 - 2.19
- "Мальме" (Швеция) - ХИК (Финляндия), начало 20:00: П1 - 1.39, Н - 4.55, П2 - 8.70
- "Мура" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария), начало 21:00: П1 - 4.20, Н - 3.40, П2 - 1.92
- "Слован" (Словакия) - "Янг Бойз" (Швейцария), начало 21:00: П1 - 4.20, Н - 3.75, П2 - 1.83
- "Легия" (Польша) - "Флора" (Эстония), начало 22:00: П1 - 1.23, Н - 5.90, П2 - 13.50
- "Олимпиакос" (Греция) - "Нефтчи" (Азербайджан), начало 22:00: П1 - 1.14, Н - 7.70, П2 - 21.00
* П1 - победа хозяев; Н - ничья в матче; П2 - победа гостей
Отметим, вчера прошли первые шесть матчей квалификации ЛЧ:
- "Алашкерт" (Армения) - "Шериф" (Молдова) - 0:1
- "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Клуж" (Румыния) - 1:2
- "Ференцварош" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва) - 2:0
- "Динамо З" (Хорватия) - "Омония" (Кипр) - 2:0
- "Рапид" (Австрия) - "Спарта" (Чехия) - 2:1
- "Селтик" (Шотландия) - "Мидтьюлланд" (Дания) - 1:1