ПСВ явний фаворит у матчі з "Галатасараєм" та інші прогнози букмекерів на матчі ЛЧ
Сьогодні, 21 липня, відбудеться ще сім матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У центральному поєдинку зустрінуться нідерландський ПСВ і турецький "Галатасарай".
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Головний, У всякому разі за вивіскою, поєдинок ігрового дня в ЛЧ, відбудеться в Нідерландах на стадіоні "Філіпс" в Ейндховені. Для обох команд ця зустріч стане першою офіційною в нинішньому сезоні.
Для ПСВ це шанс знову повернутися в ЛЧ, де нідерландський клуб не грав з сезону 2018-2019 - тоді команда з Ейндховена зайняла останнє місце в своїй групі. У домашніх стінах ПСВ грає досить надійно - за минулий сезон лише дві поразки (проти "Гранади" в Лізі Європи і "АЗ" в Ередевізі) і три нічиїх, інші перемоги.
Водночас "Галатасарай" без підтримки своїх фанів виглядає не настільки грізно - відразу сім поразок у всіх турнірах. Вдома "Галатасарай" програв у минулому сезоні лише тричі.
Тому і букмекери оцінюють шанси нідерландців на перший матч вельми високо: на перемогу ПСВ дають коефіцієнт 1.56, на нічию - 4.25, на перемогу "Галатасарая" - 5.70.
Також сьогодні зіграють ще шість пар-учасників кваліфікації ЛЧ:
- "Кайрат" (Казахстан) - "Црвена Звезда" (Сербія), початок 17:00: П1 - 3.50, Н - 3.25, П2 - 2.19
- "Мальме" (Швеція) - ХІК (Фінляндія), початок 20:00: П1 - 1.39, Н - 4.55, П2-8.70
- "Мура" (Словенія) - "Лудогорець" (Болгарія), початок 21:00: П1 - 4.20, Н - 3.40, П2 - 1.92
- "Слован" (Словаччина) - "Янг Бойз" (Швейцарія), початок 21:00: П1 - 4.20, Н - 3.75, П2 - 1.83
- "Легія" (Польща) - "Флора" (Естонія), початок 22:00: П1 - 1.23, Н - 5.90, П2 - 13.50
- "Олімпіакос" (Греція) - "Нефтчі" (Азербайджан), початок 22:00: П1 - 1.14, Н - 7.70, П2 - 21.00
* П1 - перемога господарів; Н - нічия в матчі; П2 - перемога гостей
Зазначимо, вчора пройшли перші шість матчів кваліфікації ЛЧ:
- "Алашкерт" (Вірменія) - "Шериф" (Молдова) - 0:1
- "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - "Клуж"(Румунія) - 1:2
- "Ференцварош" (Угорщина) - "Жальгіріс" (Литва) - 2:0
- "Динамо З" (Хорватія) - "Омонія" (Кіпр) - 2:0
- "Рапід" (Австрія) - "Спарта" (Чехія) - 2:1
- "Селтік" (Шотландія) - "Мідтьюлланд" (Данія) - 1:1