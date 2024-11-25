ПСВ – "Шахтар": УЄФА призначив фартового "фізрука" на матч Ліги чемпіонів
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) довірив поєдинок 5-го туру основного раунду Ліги чемпіонів між нідерландським ПСВ і донецьким "Шахтарем" бригаді арбітрів зі Швейцарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Матч ПСВ – "Шахтар" відбудеться 27 листопада в Ейндховені. Поєдинок прийме "Філіпс Стадіон". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.
Вчитель фізкультури з кантону Люцерн Урс Шнідер буде головним рефері. Раніше він тричі судив матчі за участі вітчизняних команд. Збірна України U-17 двічі звела поєдинки внічию у кваліфікації до чемпіонату Європи-2018. Натомість полтавська "Ворскла" здолала шведський АІК (3:2) у кваліфікації Ліги конференцій 2022/23.
Допоможуть Шнідеру лайнсмени-співвітчизники Марко та Беньямін Цюрхери. Четвертий арбітр – швейцарець Свен Вольфенсбергер. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть Федаї Сан із Цюриха та німець Бастіан Данкерт.
"Шахтар" у Лізі чемпіонів 2024/25
Команда Маріно Пушіча стартувала в турніру з нульової нічиєї проти італійської "Болоньї". У тому поєдинку Судаков не реалізував одинадцятиметровий у дебюті зустрічі.
Далі "гірники" зазнали двох поразок. "Аталанті" з Бергамо "Шахтар" програв номінально домашній матч (0:3). Натомість лондонському "Арсеналу" підопічні Пушіча мінімально поступилися на виїзді.
У 4-му турі "Шахтар" відсвяткував першу перемогу. У вольовому стилі "гірники" розібралися зі швейцарським "Янг Бойз" (2:1). Забитими м'ячами в складі чемпіона України відзначилися Зубков і Судаков.
До слова, раніше підготували експрес-презентацію ПСВ зразка сезону 2024/25.
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