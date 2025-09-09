Психреабілітація, онлайн-сервіси й парковки: скільки витратять на інклюзивність та безбар'єрність в Ірпені

Щонайменше пів мільярда гривень одна з найбільш постраждалих громад Київщини - Ірпінська - планує витратити на реалізацію проєктів з інклюзивності та створення безбарʼєрного простору. Це - частина її програми комплексного відновлення (ПКВ), яку на початку вересня презентувала місцева влада.

Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, пише РБК-Україна .

Нардепка зазначила, що це дозволить десяткам тисяч мешканців Ірпінської громади - зокрема, людям з інвалідністю, літнім людям і батькам з маленькими дітьми жити в більш комфортних умовах.

За її словами, планується не лише обладнати будівлі пандусами та перебудувати необхідні переходи й перехрестя, а й значно обмежити швидкість трафіку в деяких локаціях, а також запустити низку цифрових сервісів.

При цьому щонайменше третину мільярда гривень витратять у громаді на будівництво одразу кількох багатофункціональних інклюзивних соціальних просторів.

Як каже Шуляк, розробляючи програму комплексного відновлення місцева влада детально проаналізувала реальний стан публічних просторів з точки зору їхньої відповідності принципам безбарʼєрності та інклюзивності. І співставила його з кількістю громадян, які потребують цієї безбарʼєрності.

"Результат показав, що потреба в реалізації багатьох проєктів фактично з нуля просто величезна. Відповідно, місцева влада запланувала близько 20 проєктів, які суттєво наблизять громаду до такої, яка може дійсно вважатись безбарʼєрною", - розповіла вона.

Проєкти в Ірпінській громаді: що саме планується

Обрані проєкти, додала парламентарка, розділили на три групи з огляду на їхню пріоритетність. До найбільш пріоритетних проєктів увійшли:

Запуск центру психофізичної реабілітації для людей з інвалідністю та малобільних груп населення. На це планується витратити близько 55 млн грн.

Будівництво інклюзивно-ресурсного центру молодіжної творчості. Вартість цього проєкту — 55 млн грн.

Будівництво сучасного реабілітаційного центру.

Будівництво нових парковок для велосипедів і запуск нових прокатних сервісів.

До проєктів другої групи пріоритетності увійшли:

Запуск сервісу для онлайн-запису до медичних та соціальних закладів, що є це важливим інструментом цифрової безбар’єрності. Вартість цього проєкту місцева влада оцінила у 7,5 млн грн.

Розробка та прокладання більш безпечних маршрутів до шкіл, задля чого запроваджують інструменти уповільнення трафіку.

Низка заходів для забезпечення доступності вулиць. Зокрема, розробка нових профілів вулиць і, як результат, збільшення кількості перебудованих перехресть та переходів.

Створення мережі пішохідних та велосипедних маршрутів для відпочинку тощо. На це планують виділити 10 млн грн.

Проєкти третьої групи пріоритетності:

Розробка та впровадження цифрового застосунку "Ірпінь на долоні" - 50 млн грн.

Будівництво "Київського велосипедного кільця".

Створення притулку для людей старшого віку, на що планують витратити також 50 млн грн.

Заходи з підвищення рівня доступності закладів культури для посилення інклюзивності та безпеки громади. Зокрема, їхнє обладнання пандусами та підйомниками. Вартість цього проєкту становить 50 млн грн.

Відкриття кількох багатофункціональних інклюзивних соціальних просторів.

Як каже Олена Шуляк, згідно з програмою останній пункт - допоки найдорожчий серед усіх проєктів. На нього планується витратити близько 300 млн грн, при тому, що загальна вартість перелічених проєктів складатиме пів мільярда гривень.

"Це щонайменше, оскільки вартість деяких з них перебуває ще на етапі формування. Місцева влада планує залучати кошти як за рахунок місцевих і державного бюджетів, а також міжнародної фінансової допомоги", - повідомила нардепка.