Психреабілітація, онлайн-сервіси й парковки: скільки витратять на інклюзивність та безбар'єрність в Ірпені
Щонайменше пів мільярда гривень одна з найбільш постраждалих громад Київщини - Ірпінська - планує витратити на реалізацію проєктів з інклюзивності та створення безбарʼєрного простору. Це - частина її програми комплексного відновлення (ПКВ), яку на початку вересня презентувала місцева влада.
Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, пише РБК-Україна.
Нардепка зазначила, що це дозволить десяткам тисяч мешканців Ірпінської громади - зокрема, людям з інвалідністю, літнім людям і батькам з маленькими дітьми жити в більш комфортних умовах.
За її словами, планується не лише обладнати будівлі пандусами та перебудувати необхідні переходи й перехрестя, а й значно обмежити швидкість трафіку в деяких локаціях, а також запустити низку цифрових сервісів.
При цьому щонайменше третину мільярда гривень витратять у громаді на будівництво одразу кількох багатофункціональних інклюзивних соціальних просторів.
Як каже Шуляк, розробляючи програму комплексного відновлення місцева влада детально проаналізувала реальний стан публічних просторів з точки зору їхньої відповідності принципам безбарʼєрності та інклюзивності. І співставила його з кількістю громадян, які потребують цієї безбарʼєрності.
"Результат показав, що потреба в реалізації багатьох проєктів фактично з нуля просто величезна. Відповідно, місцева влада запланувала близько 20 проєктів, які суттєво наблизять громаду до такої, яка може дійсно вважатись безбарʼєрною", - розповіла вона.
Проєкти в Ірпінській громаді: що саме планується
Обрані проєкти, додала парламентарка, розділили на три групи з огляду на їхню пріоритетність. До найбільш пріоритетних проєктів увійшли:
-
Запуск центру психофізичної реабілітації для людей з інвалідністю та малобільних груп населення. На це планується витратити близько 55 млн грн.
-
Будівництво інклюзивно-ресурсного центру молодіжної творчості. Вартість цього проєкту — 55 млн грн.
-
Будівництво сучасного реабілітаційного центру.
-
Будівництво нових парковок для велосипедів і запуск нових прокатних сервісів.
До проєктів другої групи пріоритетності увійшли:
-
Запуск сервісу для онлайн-запису до медичних та соціальних закладів, що є це важливим інструментом цифрової безбар’єрності. Вартість цього проєкту місцева влада оцінила у 7,5 млн грн.
-
Розробка та прокладання більш безпечних маршрутів до шкіл, задля чого запроваджують інструменти уповільнення трафіку.
-
Низка заходів для забезпечення доступності вулиць. Зокрема, розробка нових профілів вулиць і, як результат, збільшення кількості перебудованих перехресть та переходів.
-
Створення мережі пішохідних та велосипедних маршрутів для відпочинку тощо. На це планують виділити 10 млн грн.
Проєкти третьої групи пріоритетності:
-
Розробка та впровадження цифрового застосунку "Ірпінь на долоні" - 50 млн грн.
-
Будівництво "Київського велосипедного кільця".
-
Створення притулку для людей старшого віку, на що планують витратити також 50 млн грн.
-
Заходи з підвищення рівня доступності закладів культури для посилення інклюзивності та безпеки громади. Зокрема, їхнє обладнання пандусами та підйомниками. Вартість цього проєкту становить 50 млн грн.
-
Відкриття кількох багатофункціональних інклюзивних соціальних просторів.
Як каже Олена Шуляк, згідно з програмою останній пункт - допоки найдорожчий серед усіх проєктів. На нього планується витратити близько 300 млн грн, при тому, що загальна вартість перелічених проєктів складатиме пів мільярда гривень.
"Це щонайменше, оскільки вартість деяких з них перебуває ще на етапі формування. Місцева влада планує залучати кошти як за рахунок місцевих і державного бюджетів, а також міжнародної фінансової допомоги", - повідомила нардепка.
Як раніше розповіла Олена Шуляк, Ірпінська громада третьою на Київщині затвердила програму комплексного відновлення. До неї увійшли більш ніж 60 пріоритезованих проєктів, а також 105 проєктів другого ступеня пріоритетності. Майже 100 проєктів були ініційовані жителями громади.