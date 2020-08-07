Психотерапевт объяснил влияние карантина на протестные настроения в обществе

В условиях карантина и пандемии в обществе выросли протестные настроения. В частности, у людей появился повод для высказываний благодаря параноидальным идеям вокруг пандемии.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил психотерапевт, заведующий кафедрой медицинской психологии факультета НМУ им. Богомольца, доктором медицинских наук Олег Чабан.

По его словам, когда человек чувствует свою беспомощность, то придумывает вещи, перед которыми абсолютно бессилен, и ему становится легче.

"Например, пандемия - это продукт войны сверхдержав за экономические ресурсы или космическая теория, или спецслужбы. Что вы можете сделать против ФСБ, ЦРУ или космоса? Не знаю. Тогда мне легче, потому что я ничего не могу сделать. Такие интерпретации говорят о слабости человека", - сказал Чабан.

Он добавил, что после начала парноидальных настроений человек находится в напряжении и ему нужно куда-то его выплеснуть.

"С космосом не воюют, поэтому я высказываюсь в своей семье, здесь я могу повоевать, или поссориться в соцсетях, или присоединиться к какому пикету", - добавил психотерапевт.

Также Чабан сообщил, что карантин и эпидемия негативно влияет на психическое состояние украинцев, у которых выросли тревожные настроения, невроз, алкоголизм и семейная агрессия.