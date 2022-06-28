Психологические консультации для переселенцев: где получить

Встреча состоялась в представительстве общественного союза "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье. С вынужденными переселенцами работала мобильная бригада психологов, которые учили людей преодолевать стресс.

"В это тяжелое время людям нужна психологическая помощь, и для этого Фонд Рината Ахметова создал новый проект. Людям морально очень тяжело, и психологи знают, как помочь им вернуться к нормальной жизни", - рассказывает руководитель представительства в Запорожье Александр Балаба.

В первой консультации приняли участие около 30 вынужденных переселенцев. В основном это люди, которые выехали из горячих точек Запорожской области. Многие пришли с детьми.

Во время встречи психолог Янина Астафьева обучала людей простым упражнениям, которые помогают вернуть душевное равновесие в критические моменты. Детям предлагали справиться с переживаниями с помощью арт-терапии.

"Наша цель - дать знания людям, как им быть со стрессом, который есть сейчас в их жизни, и навыки, как помочь самому себе в критических ситуациях", - объясняет психолог.

Одна из участниц тренинга - Вера Маганина. Женщина с тремя детьми эвакуировалась из села Малая Токмачка. Признается, что справится самостоятельно со стрессом у себя и детей трудно.

"Очень полезно было пообщаться с психологом. Нам рассказывали, что делать в стрессовых ситуациях, как успокоиться, показывали упражнения, рисовали. Будем дома с детьми это использовать", - поделилась Вера.

Всего в рамках проекта "Преодолеть" планируется оказать психологическую помощь более 9 тысячам людей в Запорожской и Днепропетровской областях. Проект реализуется в рамках музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Актуальную информацию по дат и мест проведения встреч будут размещены в социальных сетях фонда.

С начала войны психологическую помощь от фонда получили более 86 000 жителей страны. Для этого 250 психологов прошли обучение фонда по курсу "Травма войны".