Психоделіки на кафедрі: у США вивчатимуть вплив препаратів на свідомість

У Каліфорнії стартує перша у США бакалаврська програма з психоделічних досліджень. Навчання проходитиме онлайн і зосередиться на потенціалі психоделіків у психології та медицині.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на The Guardian .

Інститут інтегральних досліджень Каліфорнії (CIIS) у Сан-Франциско цього серпня запустить першу в США бакалаврську програму з психоделічних досліджень. Навчання за програмою Bachelor of Science in Psychedelic Studies розпочнеться 28 серпня та проходитиме онлайн, що дозволить студентам з усього штату приєднатися до курсу.

Фокус на терапевтичний потенціал психоделіків

Програма є відповіддю на зростаючий інтерес до психоделічних речовин, таких як МДМА та псилоцибін. Згідно з останніми дослідженнями, ці речовини можуть бути ефективними в лікуванні психічних розладів, зокрема посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та резистентної до лікування депресії.

Професор психології Нік Вокер у промо-ролику CIIS зазначив, що ця програма для всіх, хто захоплюється потенціалом психоделіків трансформувати й зцілювати - на особистісному, культурному та соціальному рівнях.

Вступ лише після базової підготовки

Участь у програмі можуть взяти лише ті студенти, які вже мають щонайменше 54 залікові одиниці загальноосвітніх курсів, здобуті в інших навчальних закладах. Три семестри навчання в CIIS будуть присвячені винятково психоделічній тематиці - психології, нейронауці, психофармакології, методам досліджень, а також етичним і правовим аспектам.

Серед курсів - "Глобальні та корінні знання й еко-психоделіки", "Адвокація, рівність, дослідження та зв’язки у сфері психоделіків". На сайті університету підкреслюється, що програма не пропагує і не вимагає вживання психоделічних речовин.

Попри те, що псилоцибін легалізовано в Орегоні та Колорадо, у Каліфорнії психоделіки залишаються поза законом, хоча в кількох містах їх декриміналізували. Наразі у штаті проводиться щонайменше 72 клінічних випробування психоделічних препаратів - зокрема в UC Berkeley, UCLA, UCSF і UC San Diego.

Особистий досвід студентів

Серед перших студентів - ті, хто зазнав позитивного впливу психоделіків на психічне здоров’я. Майкл Бошей, пожежний інспектор із Лос-Анджелеса, розповів San Francisco Chronicle, що аяуаска (напій, що має психотропний ефект, виготовляється корінними мешканцями верхньої Амазонки, - ред.) допомогла йому впоратись із професійними травмами.

Інша студентка, Кассі Гоуп, яка стикалася з післяпологовою депресією та раком, зазначила, що аяуаска й мебуфотенін (буфо) "дали їй новий погляд на життя та допомогли емоційно і фізично зцілитися".