Псевдофутбол оккупантов. РФ создает чемпионат для захваченных территорий Украины и Грузии

В оккупированной Евпатории состоялся форум "Содружество", где оккупанты решили создать так называемую Лигу Содружества по футболу, куда войдут команды из захваченных регионов Украины и Грузии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замгенпродюссера "Матч ТВ" Василия Конова.
Так, на форуме было принято решение о создании Лиги Содружества, в которую войдут команды из оккупированных:
Новая лига не будет относиться к структурам Российского футбольного союза (РФС), но клубы, входящие в нее, могут быть приняты во вторую лигу России - ФНЛ, но при условии "прохождения всех необходимых условий лицензирования".
Напомним, что сразу после полномасштабного вторжения российских войск в Украину российские клубы и сборные были отстранены от участия в соревнованиях FIFA и UEFA.
В мае союз европейских футбольных ассоциаций продлил отстранение футбольных клубов на сезон 2022/23 под своей эгидой.
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