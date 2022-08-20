Прыгнула на 15 метров. Украинка Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в тройном прыжке

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук установила рекорд сезона и взяла золотую медаль на Мультиспортивном Евро-2022, который проходит в немецком Мюнхене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Athletistic .

В финале соревнований украинка с пятой попытки прыгнула на 15,02 метров. Этот результат стал лучшим и принес Бех-Романчук золотую медаль.

Напомним, ранее мы писали, что на чемпионате мира по гребле на каноэ и байдарках в канадском Галифаксе украинка Людмила Лузан торжествовала на дистанции 1000 метров на каноэ-одиночке.

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