ua ru
Сб, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стрибнула на 15 метрів. Українка Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку

Новость на русском →
Мюнхен, Субота 20 серпня 2022 10:41
Стрибнула на 15 метрів. Українка Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку Фото: українка Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку (mms.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук встановила рекорд сезону і взяла золоту медаль на Мультиспортивному Євро-2022, який проходить в німецькому Мюнхені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Athletistic.

Українська спортсменка стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку, встановивши рекорд європейського сезону.

У фіналі змагань українка з п'ятої спроби стрибнула на 15,02 метрів. Цей результат став найкращим і приніс Бех-Романчук золоту медаль.

Чемпіонат Європи з мультиспорту 2022. Потрійний стрибок. Жінки:

  1. Марина Бех-Романчук – Україна) - 15,02 метрів;
  2. Кришталева Мякеля – Фінляндія) - 14,64 метрів;
  3. Ханна Міненко (Ізраїль) – 14,45 метрів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на чемпіонаті світу з веслування на каное і байдарках в канадському Галіфаксі українка Людмила Лузан тріумфувала на дистанції 1000 метрів на каное-одиночці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Українка Чемпіонат Європи Легка атлетика
NEWS
Україна отримає безпілотники-розвідники та нові ПТРК: що про них відомо
Україна отримає безпілотники-розвідники та нові ПТРК: що про них відомо
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам