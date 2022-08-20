Стрибнула на 15 метрів. Українка Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук встановила рекорд сезону і взяла золоту медаль на Мультиспортивному Євро-2022, який проходить в німецькому Мюнхені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Athletistic.
Українська спортсменка стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку, встановивши рекорд європейського сезону.
У фіналі змагань українка з п'ятої спроби стрибнула на 15,02 метрів. Цей результат став найкращим і приніс Бех-Романчук золоту медаль.
Чемпіонат Європи з мультиспорту 2022. Потрійний стрибок. Жінки:
- Марина Бех-Романчук – Україна) - 15,02 метрів;
- Кришталева Мякеля – Фінляндія) - 14,64 метрів;
- Ханна Міненко (Ізраїль) – 14,45 метрів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на чемпіонаті світу з веслування на каное і байдарках в канадському Галіфаксі українка Людмила Лузан тріумфувала на дистанції 1000 метрів на каное-одиночці.
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