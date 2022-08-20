Стрибнула на 15 метрів. Українка Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук встановила рекорд сезону і взяла золоту медаль на Мультиспортивному Євро-2022, який проходить в німецькому Мюнхені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Athletistic .

У фіналі змагань українка з п'ятої спроби стрибнула на 15,02 метрів. Цей результат став найкращим і приніс Бех-Романчук золоту медаль.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на чемпіонаті світу з веслування на каное і байдарках в канадському Галіфаксі українка Людмила Лузан тріумфувала на дистанції 1000 метрів на каное-одиночці.

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