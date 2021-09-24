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Прятали технику Apple в мусор. В аэропорту "Борисполь" разоблачили контрабанду

Автор: Мария Кучерявец

В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили контрабанду ценных девайсов через границу. Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники прятали технику в мусорниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

"Разоблачена схема перемещения через государственную границу Украины Партии ценных девайсов с нарушением таможенного законодательства", - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, бортпроводники одной из украинских авиакомпаний прятали мобильные телефоны кейсы с питанием, мусорные пакеты и в конструктивных особенностях салона самолета.

После чего, работники клининговых компаний должны были вывезти технику за пределы пункта пропуска без прохождения каких-либо операций контроля под видом обслуживания борта и подготовки его к следующему рейсу.

Так, в результате проведенных обысков в самолете, который прибыл в аэропорт Борисполя из Дубая, правоохранители обнаружили 85 девайсов марки Apple.

В частности, iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro.

Известно, что к схеме всего было привлечено около 10 украинцев.

По предварительной информации, сумма оценки товара достигает 100 тысяч долларов.

Сейчас продолжаются проверочные мероприятия.

Фото: правоохранители проводят обыска в самолете в аэропорту "Борисполь" (dpsu.gov.ua)

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аэропорт БориспольКонтрабанда