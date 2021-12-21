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Прятала взрывчатку в муке. Пособнице боевиков "ДНР" дали восемь лет тюрьмы

Автор: Анастасия Рокитна

Суд признал виновной местную жительницу Донецкой области в содействии деятельности террористической организации. Она прятала схрон с боевыми припасами в пакетах с мукой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

В октябре 2021 года женщина, которая проживала в Донецке, на задачу боевика "ДНР" переместила ранее обустроенный на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области схрон с боеприпасами, взрывными устройствами и веществами. Для этого она арендовала квартиру и спрятала запрещенные предметы в пакетах с мукой.

"По замыслу оккупантов, взрывные устройства должны были бы использоваться для дестабилизации общественного порядка на подконтрольной украинской власти территории. Однако совместными усилиями правоохранителей преступление удалось предупредить, а пособницу террористов задержать", - сообщил в ОГП.

Кроме того, еще одной задачей женщины было осуществление фото- и видеосъемки административных зданий и прилегающих к ним территорий, которые являются объектами террористической уязвимости, в Краматорске.

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ДНР