Прятала взрывчатку в муке. Пособнице боевиков "ДНР" дали восемь лет тюрьмы

В октябре 2021 года женщина, которая проживала в Донецке, на задачу боевика "ДНР" переместила ранее обустроенный на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области схрон с боеприпасами, взрывными устройствами и веществами. Для этого она арендовала квартиру и спрятала запрещенные предметы в пакетах с мукой.

"По замыслу оккупантов, взрывные устройства должны были бы использоваться для дестабилизации общественного порядка на подконтрольной украинской власти территории. Однако совместными усилиями правоохранителей преступление удалось предупредить, а пособницу террористов задержать", - сообщил в ОГП.

Кроме того, еще одной задачей женщины было осуществление фото- и видеосъемки административных зданий и прилегающих к ним территорий, которые являются объектами террористической уязвимости, в Краматорске.