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На "Прямом" заявили, что ГБР начало прослушивать сотрудников телеканала

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Киев, Понедельник 26 июля 2021 22:01
На "Прямом" заявили, что ГБР начало прослушивать сотрудников телеканала Фото: на "Прямом" заявили, что ГБР начало прослушивать сотрудников телеканала (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На телеканале "Прямой" заявили, что Государственное бюро расследований оказывает давление на оппозиционные медиа. В частности, работники ГБР начали прослушивать сотрудников телеканала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление телеканала.

Из собственных источников редакции стало известно, что журналистов телеканала "Прямой" начали прослушивать следователи ГБР. Среди тех, за кем будут круглосуточно следить - Владимир Сташевский, гендиректор канала.

"Мы работаем честно. И нынешнее прослушивание - это просто очередная попытка давить на телеканал", - заявил Владимир Сташевский.

По данным телеканала, ГБР имеет даже соответствующее решение суда, которое позволяет прослушивать журналистов. Правда, в едином реестре досудебных расследований оно не зарегистрировано.

"Власть давит на "Прямой" и с помощью знаменитого Печерского районного суда Киева. Именно этот суд в прошлом году продолжил дело о купле-продаже канала и разрешил проводить обыски на "прямом", - добавляют на телеканале.

Такие действия суда журналисты расценили как давление на свободу слова.

Напомним, ранее сообщалось, что телеканал "Прямой" будет обжаловать решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о вынесении предупреждения за высказывание ведущего.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявлял, что давление на "Прямой" является политическим преследованием власти независимого медиа за его оппозиционную политику под надуманным предлогом.

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