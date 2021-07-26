На "Прямому" заявили, що ДБР почало прослуховувати співробітників телеканалу

На телеканалі "Прямий" заявили, що Державне бюро розслідувань чинить тиск на опозиційні медіа. Зокрема, працівники ДБР почали прослуховувати співробітників телеканалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву телеканалу .

З власних джерел редакції стало відомо, що журналістів телеканалу "Прямий" почали прослуховувати слідчі ДБР. Серед тих, за ким будуть цілодобово стежити - Володимир Сташевський, гендиректор каналу.

"Ми працюємо чесно. І теперішнє прослуховування - це просто чергова спроба тиснути на телеканал", - заявив Володимир Сташевський.

За даними телеканалу, ДБР має навіть відповідне рішення суду, яке дозволяє прослуховувати журналістів. Щоправда, в єдиному реєстрі досудових розслідувань воно не зареєстроване.

"Влада тисне на "Прямий" і за допомогою славнозвісного Печерського районного суду Києва. Саме цей суд минулого року продовжив справу про купівлю-продаж каналу та дозволив проводити обшуки на "Прямому", - додають на телеканалі.

Такі дії суду журналісти розцінили як тиск на свободу слова.