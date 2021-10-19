Прозрачно и честно: новые принципы поставки электроэнергии для «Укрзализныци»

30 сентября «Укрзализныця» впервые закупила электроэнергию на аукционе в срок свыше 1 года напрямую у производителя - государственного оператора НАЭК «Энергоатом» на аукционе площадки «Украинской энергетической биржи».

Электрическую энергию национального производства общим объемом 4936050 МВт / ч будет поставлять компания «Энерго Сбыт Транс», которую в должности директора с июня возглавляет Руслан Чайковский.

По предварительным подсчетам, благодаря этому договору потенциальная экономия для АО «Укрзализныця» предположительно составит более 4 млрд грн уже до конца 2022 года. Аукцион состоялся в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины (КМУ) от 22 сентября 2021 № 983.

Об изменениях в порядке проведения электронных аукционов

Руслан Чайковский в интервью консалтинговой компании EXPRO отметил изменения, регулирующие порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам.

А именно:

• Организатор аукциона проводит специальные сессии по продаже пакетов лотов по 100 (до принятия постановления было 25) лотов со сроком исполнения до 36 месяцев (включительно).

• Производители электроэнергии независимо от формы собственности (кроме тех, которым установлен «зеленый» тариф, и тех, которые по результатам аукциона получили право на поддержку) должны осуществлять продажу электрической энергии исключительно на электронных аукционах.

• Продавец должен осуществлять продажу электроэнергии по цене, которая не может быть ниже, чем средневзвешенная цена РДД за последние 3 месяца, предшествующие месяцу проведения аукциона, учитывая скидку 30% (кроме двусторонних договоров, заключенных в рамках выполнения Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии, утвержденного постановлением КМУ от 5 июня 2019 № 483).

• Исключен подпункт 3 пункта 51, который предусматривал возможность перепродажи части закупленной электроэнергии (20%) третьим лицам.

Поэтому электроэнергия, закупленная «Укрзализныцей» на спецсессии по продаже пакетов лотов по двусторонним договорам, будет использоваться национальным перевозчиком только для собственного потребления. Также на содержание и эксплуатацию объектов железнодорожной инфраструктуры, вокзалов, пешеходных мостов, пассажирских платформ и других объектов железнодорожного транспорта, связанных с обслуживанием населения, осуществление перевозки пассажиров и грузов железнодорожным транспортом и на предприятия, где учредителем выступает "Укрзализныця". Любая перепродажа (прямо или косвенно) третьим лицам запрещается постановлением КМУ.

Как достигается экономия?

Экономия стала возможной благодаря прозрачным условиям двустороннего договора купли-продажи электрической энергии, где указана единая цена на весь период поставки электроэнергии. Для примера: с учетом средней цены РДН в сентябре экономия в октябре составит 300 млн гривен, а для всей суммы контракта - более 4 млрд гривен.

Стоит отметить, что стоимость мВт / ч электроэнергии по договору - 1105 гривен (без НДС), что почти в два раза меньше рыночной цены (2104 грн) в сентябре.

Покрывает закуплен объем электроэнергии все потребности «Укрзализныци»?

Проведенный аукцион позволяет покрыть 90% общей месячной потребности «Укрзализныци». Другая часть закупок будет происходить на свободном рынке.

Какие возможности получает «Укрзализныця»?

Благодаря заключенному долгосрочному договору с 1 октября 2021 по 31 декабря 2022 зафиксированы прозрачные условия поставки электрической энергии для АО «Укрзализныця»: цены поставки, объемы, сроки и прочее. Национальный перевозчик получает электроэнергию по приемлемым ценам. Это позволяет АО «Укрзализныця» экономить и поддерживать доступные тарифы на пассажирские перевозки внутреннего и пригородного сообщений. Сэкономленные средства руководство УЗ планирует направить на развитие и повышение качества перевозок пассажиров и грузов. Как отмечает Александр Кубраков, Министр инфраструктуры Украины: «Сэкономленные деньги будут направлены на развитие инфраструктурных проектов, обновление железнодорожных станций, путей, вагонов и локомотивов».