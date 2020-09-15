Прожиточный минимум: как изменится размер социальных выплат в 2021 году

Социальные выплаты будут расти быстрее инфляции
Прожиточный минимум вырастет в 2021 году на 9,3% - с 2189 до 2393 гривен. При этом инфляция запланирована на уровне 7,3%.
Об этом говорится в проекте госбюджета (законопроект №4000), обнародованном на сайте Верховной рады.
Проектом закона предлагается установить в 2021 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2021 года - 2189 гривен, с 1 июля - 2294 гривны, с 1 декабря - 2393 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:
Проектом предлагается установить, что в 2021 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно закону "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" в соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц - 25 процентов; для лиц, которые потеряли работоспособность, и инвалидов - 100 процентов, для детей - 130 процентов соответствующего прожиточного минимума
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год с плановой инфляцией 7,3%. При этом минимальная зарплата вырастет на 30%.
Согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) вырастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 гривен.