Прожиточный минимум: как изменится размер социальных выплат в 2021 году

Прожиточный минимум вырастет в 2021 году на 9,3% - с 2189 до 2393 гривен. При этом инфляция запланирована на уровне 7,3%.

Об этом говорится в проекте госбюджета (законопроект №4000), обнародованном на сайте Верховной рады.

Проектом закона предлагается установить в 2021 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2021 года - 2189 гривен, с 1 июля - 2294 гривны, с 1 декабря - 2393 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2021 года - 1921 гривна, с 1 июля - 2013 гривен, с 1 декабря - 2100 гривен;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2021 года - 2395 гривен, с 1 июля - 2510 гривен, с 1 декабря - 2618 гривна;

трудоспособных лиц: с 1 января 2021 года - 2270 гривен, с 1 июля - 2379 гривен, с 1 декабря - 2481 гривна;

трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи с 1 января 2021 года - 2102 гривны;

трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января 2021 года - 2102 гривны;

трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января 2021 - 1000 гривен;

лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 января 2021 года - 1769 гривен, с 1 июля - 1854 гривны, с 1 декабря - 1934 гривны

Проектом предлагается установить, что в 2021 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно закону "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" в соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц - 25 процентов; для лиц, которые потеряли работоспособность, и инвалидов - 100 процентов, для детей - 130 процентов соответствующего прожиточного минимума

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год с плановой инфляцией 7,3%. При этом минимальная зарплата вырастет на 30%.

Согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) вырастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 гривен.