Пройшли наймасштабнішу ремонтну кампанію. Галущенко розповів про стан енергосистеми

Він наголосив, що цієї осені не було таких обстрілів, як минулоріч. Тим не менш, Росія щоденно атакує енергосистему. Галущенко зауважив, що українська ППО стала кращою та тепер може збивати "Кинджали", якими росіяни били по енергетиці раніше.

Також він зазначив, що відновлено поки що не всі енергосистеми, однак уряд зробив максимум для їх ремонту.

"Ми пройшли наймасштабнішу - і зараз ще в процесі - ремонтну кампанію, і це дає можливість відповідним чином забезпечувати генерацію під час зими", - наголосив міністр енергетики.

Крім цього, Галущенко вважає Україну готовою до проходження зими.

"Система абсолютно спокійно проходить зиму. Єдиний фактор, який може вплинути - це, дійсно, атаки. І навіть не сам факт атак, а вплив атак на енергосистему", - підкреслив він.

Удари РФ по енергетиці України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Загарбники намагалися спричинити блекаут.

Внаслідок численних російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Через це в Україні восени та взимку діяли відключення світла, а громадян закликали заощаджувати електроенергію та не перевантажувати систему.

До того ж, 23 листопада "Укренерго" заявило, що ситуація залишається складною. Продовжується ремонт на кількох блоках теплових електростанцій. В енергосистемі є дефіцит, який продовжує зростати.

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